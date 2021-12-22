Головною перевагою Javelin є те, що ними легко управляти. Після пуску ракета може сама наводитися на ціль, що дозволяє отримати майже 100% попадання в ціль.

До теми Як Україна стала сильнішою: все про військову допомогу у 2021 році

Скільки Javelin має Україна

Зараз Збройні сили України мають близько 100 пускових установок Javelin та майже 500 ракет до них. У випадку повномасштабного вторгнення Росії їх можна буде використати.

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Ситуація на Донбасі

Тим часом окупанти на Донбасі 21 грудня відкривали вогонь біля Широкиного. У результаті одного військового поранили.

За день до того 20 грудня двоє українських військових підірвались на вибухівці. Вони зазнали поранень, тож їх госпіталізувати.

Водночас російські окупанти продовжують мінувати території біля лінії зіткнення. Через дії бойовиків зростає загроза місцевому цивільному населенню.

Довідка. Javelin – переносний протитанковий ракетний комплекс американського виробництва. Ракета сама знаходить ціль, тому оператор комплексу не має супроводжувати та коригувати політ ракети після запуску. Зброя призначена для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також гелікоптерів або БПЛА.

Забезпечення ЗСУ Javelin

Перші протитанкові ракетні комплекси Javelin, як допомога від США, надійшли в Україну у квітні 2018 року.

Держдеп погодив продаж Україні ще 150 ракет Javelin у жовтні 2019 року та 10 пускових на загальну суму 39,2 мільйона доларів.

У грудні підписали контракт вартістю 36,5 мільйона доларів. Перша партія ракет надійшла у червні 2020 року.

В Україну від США 9 грудня 2021 року надійшли ще 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin, а також 180 ракет до них.

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