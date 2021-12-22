Головною перевагою Javelin є те, що ними легко управляти. Після пуску ракета може сама наводитися на ціль, що дозволяє отримати майже 100% попадання в ціль.

До теми Як Україна стала сильнішою: все про військову допомогу у 2021 році

Скільки Javelin має Україна

Зараз Збройні сили України мають близько 100 пускових установок Javelin та майже 500 ракет до них. У випадку повномасштабного вторгнення Росії їх можна буде використати.

Українські військові провели бойові стрільби з Javelin: дивіться відео


Ситуація на Донбасі

Тим часом окупанти на Донбасі 21 грудня відкривали вогонь біля Широкиного. У результаті одного військового поранили.

За день до того 20 грудня двоє українських військових підірвались на вибухівці. Вони зазнали поранень, тож їх госпіталізувати.

Водночас російські окупанти продовжують мінувати території біля лінії зіткнення. Через дії бойовиків зростає загроза місцевому цивільному населенню.

Забезпечення ЗСУ Javelin

До слова – Росія нарощує війська біля кордону з Україною: дивіться відео