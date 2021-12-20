Військові навчання та напруга
Військовий експерт Михайло Жирохов каже, що важливими військовими навчаннями для України були міжнародні навчання із західними партнерами – Sea Breeze 2021. Вони проходили у Чорному морі, на території Херсонської та Миколаївської областей, мали оборонний характер та були пов’язані з навчаннями НАТО по всій Європі.
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У них були залучені 32 бойові кораблі, 40 літаків і п’ять тисяч особового складу з 17 країн-членів НАТО, а також партнерів Альянсу. Від України в навчаннях брали участь понад 20 кораблів і катерів, 17 літаків, десятки одиниць озброєння і військової техніки.
Sea Breeze 2021 / Фото – Міноборони України
Науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков каже, що Росією було проведено три наймасштабніші навчання. Перші – маневри навесні з переміщенням додаткових сил і засобів до українських кордонів, відпрацювання десантних операцій у кримських полігонах.
Відпрацювання висадки за допомогою вертольотів армією РФ / Іноземні ЗМІ
Другі масштабні військові навчання, проведені Росією та Білоруссю навчання "Захід 2021" у вересні. Тоді в російському Міноборони заявляли в навчаннях залучені майже 3 сотні танків, кількасот одиниць артилерії, півтори десятки кораблів, вісімдесят літаків і гвинтокрилів. В Міністерстві оборони Білорусі зазначили, що під час навчань відпрацьовували сценарій "загострення міжнародних розбіжностей, який призводить до розв'язання агресії проти Союзної держави".
Треті важливі військові навчання, проведені Російською Федерацією, – командно-штурмові навчання на території Південного військовому окрузі (ПдВО) за участі сотень одиниць озброєння, включно з танками Т-62МВ, які відбувалися у жовні. Південний військовий округ проходить біля кордону з материковою Україною та знаходиться на окупованій території України в Криму. Бєлєсков каже, що як і органи управління, так і солдати в полі отримали відповідні навички.
Сьогоднішню концентрацію військ я не рахую, адже певне переміщення військ є, але тренувань як таких нема, вони нічого не відпрацьовують,
– каже Бєлєсков.
За словами фахівця, найсерйозніші навчання України – стратегічне командно-штабне навчання "Об’єднані зусилля – 2021", які є традиційними та проводяться у вересні щороку. Він каже, що це аналог російських щорічних стратегічних командно-штабних навчань, де відпрацьовуються дії створення та застосування угруповання військ, відбиття російської агресії.
Навчання "Об’єднані зусилля – 2021". Навчання ЗСУ / Фото – Генштаб ЗСУ
Це відбувалося одразу на низці полігонів з залученням майже 13 тисяч осіб та понад 600 одиниць озброєння і військової техніки. До проведення стратегічного командно-штабного навчання для спільного виконання навчально-бойових завдань було залучено військові підрозділи 15 країн, серед них – 11 країн-членів НАТО та 4 країни-партнери.
Український військовий / Фото – Міноборони України
Бєлєсков каже, що також відпрацьовували дії та в степовій Україні, окремо на Львівщині – інструкторсько-методичні заняття. Такі серйозні заняття проводили у травні цього року на Рівненському загальновійськовому полігоні та на полігоні "Широкий лан", каже експерт.
На тих і на тих навчаннях відпрацьовувалися, наприклад, формування батальйону тактичних груп, використання сучасного озброєння на кшталт ПТРК Javelin та Bayraktar,
– зазначає Бєлєсков.
Яку військову допомогу отримала Україна у 2021 році
За словами Бєлєскова, найбільш значна військова допомога, яку отримала Україна, – це партія безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2. Завдяки безпілотникам Bayraktar TB2 Військово-морські сили (ВМС) отримають ефективне спостереження та прикриття узбережжя та акваторій Чорного та Азовського морів, можливість ураження надводних та наземних об’єктів супротивника високоточними засобами.
В Україну прибув перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 / Фото – Ukrainian Military Pages
Також Україна цьогоріч отримала два катери класу типу "Island". Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 мільярди доларів, яку США надали Україні з 2014 року, вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО.
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Також була партія допомоги на 60 мільйонів доларів, яку оголосили, коли президент України Володимир Зеленський був у Вашингтоні. США надали медичне майно, озброєння, боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження. Сполучені Штати Америки в рамках пакету військової допомоги передали Україні 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin та 180 ракет.
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