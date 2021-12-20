Военные учения и напряжение

Военный эксперт Михаил Жирохов говорит, что важными военными учениями для Украины были международные учения с западными партнерами – Sea Breeze 2021. Они проходили в Черном море, на территории Херсонской и Николаевской областей, имели оборонительный характер и были связаны с учениями НАТО по всей Европе.

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В них были привлечены 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч личного состава из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров Альянса. От Украины в учениях принимали участие более 20 кораблей и катеров, 17 самолетов, десятки единиц вооружения и военной техники.

Sea Breeze 2021 / Фото – Минобороны Украины

Научный сотрудник Национального института стратегических исследований Николай Белесков говорит, что Россией было проведено три самых масштабных учения. Первые маневры весной с перемещением дополнительных сил и средств к украинским границам, отработка десантных операций в крымских полигонах.

Отработка высадки с помощью вертолетов армией РФ / Иностранные СМИ

Вторые масштабные военные учения – проведенные Россией и Беларусью учения "Запад 2021" в сентябре. Тогда в российском Минобороны заявляли, что в учениях привлечены почти 3 сотни танков, несколько сотен единиц артиллерии, полторы десятки кораблей, восемьдесят самолетов и вертолетов. В Министерстве обороны Беларуси отметили, что во время учений отрабатывали сценарий "обострения международных разногласий, который приводит к развязыванию агрессии против Союзного государства".

К учениям на территории Беларуси привлекли около 12 800 человек – 2500 российских и до 50 казахстанских военнослужащих. Также до 350 единиц бронетанковой техники – около 140 танков; около 110 единиц артиллерии и РСЗО; более 30 самолетов и вертолетов. На территории России привлекли 400 белорусских военнослужащих и более 30 единиц боевой техники.

Третьи важные военные учения, проведенные Российской Федерацией, – командно-штурмовые учения на территории Южного военном округе (ЮВО) с участием сотен единиц вооружения, включая танки Т-62МВ, которые проходили в октябре. Южный военный округ проходит возле границы с материковой Украиной и находится на оккупированной территории Украины в Крыму. Белесков говорит, что как и органы управления, так и солдаты в поле получили соответствующие навыки.

Сегодняшнюю концентрацию войск я не считаю, ведь определенное перемещение войск есть, но тренировок как таковых нет, они ничего не отрабатывают,

– говорит Белесков.

По словам специалиста, самые серьезные учения Украины – стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2021", которые являются традиционными и проводятся в сентябре ежегодно. Он говорит, что это аналог российских ежегодных стратегических командно-штабных учений, где отрабатываются действия создания и применения группировки войск, отражения российской агрессии.

Учения "Объединенные усилия-2021". Учения ВСУ / Фото-Генштаб ВСУ

Это происходило сразу на ряде полигонов с привлечением почти 13 тысяч человек и более 600 единиц вооружения и военной техники. К проведению стратегических командно-штабных учений для совместного выполнения учебно-боевых задач были привлечены воинские подразделения 15 стран, среди них – 11 стран-членов НАТО и 4 стран-партнеров.

Украинский военный / Фото – Минобороны Украины

Белесков говорит, что также отрабатывали действия и в степной Украине, отдельно на Львовщине – инструкторско-методические занятия. Такие серьезные занятия проводили в мае этого года на Ровненском общевойсковом полигоне и на полигоне "Широкий лан", говорит эксперт.

Цель мероприятия – показать новые формы и методы действий подразделений различных родов войск, сил и видов, которые применяются по единому замыслу. Это – объединенная подготовка, которая состоит из межвидовой и межродовой составляющих. Участие в занятиях принимает руководящий состав воинских частей, соединений и органов военного управления Вооруженных Сил, в частности командиры боевых бригад.

На тех и на тех учениях отрабатывались, например, формирование батальона тактических групп, использование современного вооружения вроде ПТРК Javelin и Bayraktar,

– отмечает Белесков.

Какую военную помощь получила Украина в 2021 году

По словам Белескова, наиболее значительная военная помощь, которую получила Украина, – это партия беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. Благодаря беспилотникам Bayraktar TB2 военно-морские силы (ВМС) получат эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей, возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами.

В Украину прибыл первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 / Фото – Ukrainian Military Pages

Также Украина в этом году получила два катера класса типа "Island". Эти катера являются частью безопасностной помощи более чем на 2,5 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года, они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО.

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Также была партия помощи на 60 миллионов долларов, которую объявили, когда президент Украины Владимир Зеленский был в Вашингтоне. США предоставили медицинское имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения. Соединенные Штаты Америки в рамках пакета военной помощи передали Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет.

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