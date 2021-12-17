Стягивание российских войск

Военный эксперт Михаил Жирохов говорит, что 2021 год отметился позиционными боями. По его словам, ситуация на Донбассе не отличалась от 2020 года. Обострение, говорит он, не заканчивалось ничем. То есть, ни одна территория не была захвачена и не была освобождена.

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Были моменты в конце года у Старомарьевки, но это имело характер позиционной войны. Впервые был использован турецкий ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат Bayraktar. Также Украина впервые заявила, что на фронте есть Javelin, но реальных изменений на фронте не произошло,

– говорит Жирохов.

Стягивание российских войск весной и осенью носит, прежде всего, геополитический характер. Это давление на западные державы в связи со строительством и запуском "Северного потока-2". И, к сожалению, это давление оказалось эффективным – глава России Владимир Путин смог получить для себя какие-то преференции, говорит специалист. После разговора с президентом США Джо Байденом, он решил какие-то моменты и сделал это именно "бряцанием оружием" на границе с Украиной.

Противоположное мнение имеет военный эксперт Центра Разумкова Николай Сунгуровский. Эксперт считает, что стягиванием российских войск и техники к границе с Украиной Путин добивался главной цели – запугать Украину и Запад. Он хотел показать реальность своих намерений по продвижению Украины в сторону НАТО, то есть выхода из "орбиты влияния" России.

Путин добивался главной цели, считает эксперт / Фото Апостроф

То есть, он хотел заблокировать поддержку Запада в отношении Украины в этом направлении, а Украину заставить капитулировать. Как по мне, Путин добился противоположного – определенной степени сплоченности цивилизованного мира в этом направлении. США первыми выступили с предупреждением об угрозе такой ситуации и смогли в этом убедить своих европейских партнеров,

– считает специалист.

Благодаря этому, получилась консолидированная позиция, что Вашингтон, ЕС и НАТО предупреждают Россию о недопустимости таких действий. Это не только предупреждение на словах, но и готовность усиления военного присутствия США в Восточной Европе, говорит военный эксперт. Речь идет, в частности, о продлении визитов кораблей и самолетов, в том числе, и на территории Украины и вдоль российских границ.

Результаты для Путина получились немного не такими, какие он ждал. Он не добился никакого согласия со стороны Украины. Тут украинская власть наконец, видимо, поняла, что с Путиным разговоры разговорами, а дела делами. У Александра Солженицына в книге "Архипелаг ГУЛАГ" было выражение "Не верь, не бойся, не проси". Этот девиз должен быть в отношениях с Россией, именно таким. Николай Сунгуровский Военный эксперт Центра Разумкова

Военные учения Украины и России

Жирохов говорит, что важными военными учениями для Украины были международные учения с западными партнерами – Sea Breeze 2021. Они проходили в Черном море, на территории Херсонской и Николаевской областей, имели оборонительный характер и были связаны с учениями НАТО по всей Европе.

В них были привлечены 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч личного состава из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров Альянса. От Украины в учениях принимали участие более 20 кораблей и катеров, 17 самолетов, десятки единиц вооружения и военной техники.

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Научный сотрудник Национального института стратегических исследований Николай Белесков говорит, что Россией было проведено три самых масштабных учения. Первые – маневры весной с перемещением дополнительных сил и средств к украинским границам, отработка десантных операций в крымских полигонах.

Отработка высадки с помощью вертолетов армией РФ / Иностранные СМИ

Вторые масштабные военные учения, проведенные Россией и Беларусью учения "Запад 2021" в сентябре. Тогда в российском Минобороны заявляли что в учениях привлечены почти 3 сотни танков, несколько сотен единиц артиллерии, полтора десятка кораблей, восемьдесят самолетов и вертолетов. В Министерстве обороны Беларуси отметили, что во время учений отрабатывали сценарий "обострения международных разногласий, который приводит к развязыванию агрессии против Союзного государства".

К учениям на территории Беларуси привлекли около 12 800 человек – 2500 российских и до 50 казахстанских военнослужащих. Также до 350 единиц бронетанковой техники – около 140 танков; около 110 единиц артиллерии и РСЗО; более 30 самолетов и вертолетов. На территории России привлекли 400 белорусских военнослужащих и более 30 единиц боевой техники.

Третьи важные военные учения, проведенные Российской Федерацией, – командно-штурмовые учения на территории Южного военного округа (ЮжВО) с участием сотен единиц вооружения, включая танки Т-62МВ, которые проходили в октябре. Южный военный округ проходит возле границы с материковой Украиной и находится на оккупированной территории Украины в Крыму. Белесков говорит, что как и органы управления, так и солдаты в поле получили соответствующие навыки.

Военные округа Российской Федерации (без оккупированного Крыма) / Фото карты – "Милитарный"

Сегодняшнюю концентрацию войск я не считаю, ведь определенное перемещение войск есть, но тренировок как таковых нет, они ничего не отрабатывают,

– говорит Белесков.

По словам специалиста, самые серьезные учения Украины – стратегическое командно-штабное обучение "Объединенные усилия – 2021", которые являются традиционными и проводятся в сентябре ежегодно. Он говорит, что это аналог российских ежегодных стратегических командно-штабных учений, где отрабатываются действия создания и применения группировки войск, отражение российской агрессии.

В Украине состоялось стратегическое командно-штабное учение "Объединенные усилия – 2021" / Фото – Арміяinform – Информагентство Минобороны

Это происходило сразу на ряде полигонов с привлечением почти 13 тысяч человек и более 600 единиц вооружения и военной техники. К проведению стратегического командно-штабного учения для совместного выполнения учебно-боевых задач были привлечены воинские подразделения 15 стран, среди них – 11 стран-членов НАТО и 4 стран-партнеров. Белесков говорит, что также отрабатывали действия и в степной Украине, отдельно на Львовщине – инструкторско-методические занятия. Такие серьезные занятия проводили в мае этого года на Ровненском общевойсковом полигоне и на полигоне "Широкий лан", говорит эксперт.

Инструкторско-методические занятия в Ровненской области, май 2021 года / Фото – ВСУ

Цель мероприятия – показать новые формы и методы действий подразделений различных родов войск, сил и видов, которые применяются по единому замыслу. Это – объединенная подготовка, которая состоит из межвидовой и межродовой составляющих. Участие в занятиях принимает руководящий состав воинских частей, соединений и органов военного управления Вооруженных Сил, в частности командиры боевых бригад.

На тех и на тех учениях отрабатывались, например, формирование батальона тактических групп, использование современного вооружения вроде ПТРК Javelin и Bayraktar,

– отмечает Белесков.

Какую военную помощь получила Украина в 2021 году

По словам Бєлєскова, наиболее значительная военная помощь, которую получила Украина, – это партия беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. Благодаря беспилотникам Bayraktar TB2 военно-морские силы (ВМС) получат эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей, возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами.

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Bayraktar TB2 для Военно-Морских Сил Украины / Фото – Defense Express

Также Украина в этом году получила два катера класса типа "Island". Эти катера являются частью помощи безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года, они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО.

Также была партия помощи на 60 миллионов долларов, которую объявили, когда президент Украины Владимир Зеленский был в Вашингтоне. США предоставили медицинское имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения. Соединенные Штаты Америки в рамках пакета военной помощи передали Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет.

"У Украины остается только одно средство реагирования"

По мнению Сунгуровского, то, что происходит сейчас, – не конец всей этой "оперетты". Эксперт считает, что Путин попытается воздействовать силовым методом и попытается заставить Украину капитулировать в результате какого-то не очень приятного инцидента с использованием вооружения, ракет, артиллерии и авиации.

Нам остается только одно средство реагирования – укреплять свою оборону. Это очень широкое понятие, которое включает готовность ВСУ и всего общества. Во второй части особенно много нужно сделать и я так понимаю, что уже делается,

– говорит эксперт.

В частности, сейчас готовятся меры на случай чрезвычайных ситуаций. Военный эксперт отмечает, что это делается в больших масштабах и глубже. Однако, в Украине, по его мнению, мешают внутренние факторы, в том числе – раскол внутри элит. Если преодолеть эти вещи, то Украина могла выглядеть и выступить в свою защиту более подготовлено.

Специалист считает, что к обороне Украины надо готовиться всему обществу / Фото – Арміяinform

Военный эксперт отмечает, что необходимо поддерживать боеспособность самих войск. На сегодня, говорит он, боеспособность ВСУ на достаточном уровне. Однако, необходимо было бы усилить оснащенность новыми видами вооружения, которых нет, – противотанковое вооружение, противовоздушной обороны, авиация, радиоэлектронная борьба.

Здесь мы рассчитываем на помощь Запада, но, к сожалению, мы ее вряд ли получим в ближайшее время в том объеме и в те сроки, которые нам нужны. Поэтому здесь остается надеяться на мастерство нашего Генерального штаба в планировании операций обороны. А также на массовое выступление самого населения Украины,

– добавил он.

Недавно был принят Закон Украины "Об основах национального сопротивления", где предусмотрено усиление территориальной обороны и добровольческого движения. Это достаточно сильный закон, который дает основания для того, чтобы, не ожидая приказа сверху, население само брало оружие и выступало за свою защиту, говорит эксперт.

Этого не было в 2014 году, когда добровольцы бегали и искали правовые основания для того, чтобы не нарушая закон, становиться на защиту Родины. Это была проблема целая, поскольку многие из них находились, так сказать, вне закона в то время. Сейчас уже этого не будет,

– говорит Сунгуровский.

По его мнению, необходимо принимать действия прямо сейчас и готовить территориальную оборону "питать" ее хотя бы стрелковым оружием. А также готовить добровольческие батальоны.

Специалист считает, что Путин не пойдет на полномасштабное вторжение, ведь у него нет задачи захватить всю Украину, он хочет добиться капитуляции. То есть, он пытается запугать "ужасным ударом и заставить, чтобы у украинского политического руководства задрожали коленки и чтобы оно проползло к нему с просьбой о капитуляции". Однако, если Россия пойдет на очередное вторжение, то "бойня" будет кровавая, но кровавая с двух сторон.

Чего ожидать в 2022 году?

Олег Жданов говорит, что на праздники традиционно было обострение и обстрелы. Поэтому, несмотря на то, будет ли рождественское перемирие или не будет, – обстрелы, к сожалению, будут. По его мнению, ситуация в 2022 году также будет меняться в зависимости от того, какие договоренности будут у Байдена и Путина. Однако, эксперт уверен, что ни американцы, ни наша Администрация не пойдут на какие-то радикальные шаги, вроде признания или начала переговоров с оккупационными властями. Поэтому на фронте будет такая же тягучая позиционная война, которую мы видим в последние годы.

Станислав Асеев считает, что Россия не решится на полномасштабное вторжение в Украину. По его мнению, это политическое давление именно на США перед разговором Путина и Байдена, который состоялся 7 декабря. Но и сейчас, считает эксперт, это форма давления.

Я думаю, что в этом случае не будет существовать каких-то рациональных объяснений, почему российские дивизии вошли вдоль всей границы на украинскую территорию. Они говорят, что "на Донбассе нас нет, это все местное население". Если же они входят регулярными войсками вдоль всей границы, то так уже сказать не получится. И здесь не будет существовать объяснений для мира, почему это произошло. Станислав Асеев Украинский писатель, журналист и блогер. Эксперт Украинского института будущего по вопросам оккупированной части Донбасса

Если это и произойдет, то Российская Федерация получит вторую Чечню, но размером во всю Украину и это уже будет совсем другой масштаб, это даже не чеченская кампания, говорит специалист. Это будет катастрофа для России и русской армии, не смотря на то, что численно она превосходит украинскую.

Я думаю, что на праздники нас ничего катастрофического не ждет, если говорить именно о военном наступлении. Все будет происходить примерно так, как и происходит. А вот что касается 2022 года, то тут огромный вопрос. Все будет зависеть от отношений России с коллективным Западом и США в частности. То есть, прежде всего, я имею в виду НАТО и приближение Альянса к границам РФ, которое прежде всего беспокоит Россию,

– говорит эксперт.

Станислав Асеев говорит, если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину, то получит вторую Чечню / Фото – Википедия

Если это будет продолжаться, то Москва будет увеличивать ставки, в том числе, в экономическом секторе и через Беларусь, которая де-факто стала белорусской областью Российской Федерации, говорит Асеев. Украина, говорит он, получила на северной границе де-факто еще одну территорию Российской Федерации.

Де-юре, конечно, Беларусь является независимой страной, но мы понимаем, что там от независимости от России уже ничего не осталось. И я думаю, что там уже присутствуют российские войска в каком-то количестве,

– добавил он.

Асеев отмечает, что это вызовы для СНБО и для украинской разведки, которые должны понимать, что Беларусь – не такое тихое государство, которое, возможно, когда-то в чем-то было союзником Украины. Сейчас обстановка абсолютно поменялась и надо учитывать те факторы, которые происходят, в том числе и на белорусско-польской границе.

Специалист отмечает, что общая цель России – то же самое сделать с Украиной – превратить ее в еще какую-то губернию или область РФ. Это главная задача, к которой Кремль будет всегда идти, независимо от того, какой год на дворе. Здесь вопрос в том, понимает ли украинское государство это, добавил он.

Давление будет и к этому надо готовиться. Потому что главная проблема для Российской Федерации – наше вступление в НАТО. Как говорит Путин: "военное "освоения" территории Украины странами НАТО", он так это называет. Но со всем тем, как бы он ни смотрел на эти вещи, это главная угроза для России и главный страх самого Путина,

– добавил эксперт.

Поэтому, говорит он, пока этот вопрос не решится в ту или иную пользу, Путин будет продолжать давление. Асеев добавил, что если Украина все же когда-то дойдет до того, чтобы вступить в НАТО, то ничего катастрофического не произойдет и российский глава не решится на полномасштабную войну.

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