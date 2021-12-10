Вони стануть господарськими товариствами, а проте й далі перебуватимуть під повним контролем держави. Усе це роблять для того, щоб осучаснити оборонну сферу України.

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"Сучасна високотехнологічна оборонна компанія"

Закон про реформування державних оборонних підприємств президент Володимир Зеленський підписав ще 1 жовтня. Його втілення має на меті запровадити на цих підприємствах корпоративне управління задля підвищення обороноздатності, економічної безпеки й захисту інтересів України.

Уряд якийсь час готувалося до цього, і 9 грудня ухвалив необхідне рішення: державний концерн перетвориться, як повідомили у пресслужбі Укроборонпрому, на "сучасну високотехнологічну оборонну компанію".

Концерн припинить існування шляхом перетворення на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі Україна,

– повідомили у компанії.

Державні підприємства, які є частинами концерну, реорганізують у господарські товариства (акціонерні або з обмеженою відповідальністю), які також будуть на 100% належати державі.

Як саме зміниться Укроборонпром

Окрім упровадження корпоративного управління (і, відповідно, мінімізації корупційних ризиків та політичного тиску), трансформація Укроборонпрому передбачатиме:

Запровадження новітніх технологій для виготовлення сучасного високотехнологічного озброєння й військової техніки для ЗСУ.

для виготовлення сучасного високотехнологічного озброєння й військової техніки для ЗСУ. Створення спільних проєктів та програм зі закордонними партнерами задля відкриття нових можливостей для оборонних підприємств України.

та програм зі закордонними партнерами задля відкриття нових можливостей для оборонних підприємств України. Залучення інвестицій, враховуючи й іноземні, задля модернізації виробництва та втілення інновацій.

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