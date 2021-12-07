Нові військові арсенали Міністерство оборони замовило у 2018 році. Це трапилося після низки пожеж і вибухів у військових частинах, які спричинили серйозні втрати боєприпасів.

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Які компанії займалися будівництвом

Загалом у трьох частинах – Цвітоха, Богданівка, Калинівка – до кінця 2021 року мали збудувати 136 сховищ.

Один підряд на 1,95 мільярда гривень отримало ТОВ "БК "Укрбудмонтаж", ще два – на 2,3 мільярда гривень – ТОВ "Північноукраїнський будівельний альянс". Перша компанія на той час була записана на дружину нардепа Максима Микитася, якого тепер підозрюють в корупції, а друга – на його парламентського помічника Андрія Якусевича.

Обидві фірми входили до корпорації "Укрбуд", яка на той момент була справжнім будівельним гігантом. Вона отримувала замовлення на будівництво і житлових будинків, і великих інфраструктурних об'єктів на кшталт сховища ядерного палива в Чорнобилі.

Близько 100 мільйонів гривень авансу на закупівлю будівельних матеріалів підрядники отримали одразу. Ще орієнтовно по 300 мільйонів гривень на кожен об'єкт перерахували наприкінці 2018 року. Тобто сума становила 80% вартості першої черги будівництва, яка передбачала зведення 35 сховищ. Роботи у першій черзі мали б завершитися до кінця 2019 року, а до цього – восени – підрядники повинні були відзвітувати за аванси.

Міністерство оборони подало в суд на підрядників

На початку 2019 року Міністерство оборони подало до суду на обох підрядників. Відомство стверджувало, що будівельники зривають календарний план робіт на всіх об'єктах, тому їх слід оштрафувати. Підрядники натомість звинувачували у зриві будівництва військових. Мовляв, ті довго не могли підготувати майданчики під будівництво – розмінувати територію і вирубати ліс. Міністерство суди програло.

Восени виявилося, що вчасно виконати роботи не виходить, а в перших числах жовтня взагалі припинилося будівництво 2 з 3 арсеналів. Це збіглося у часі з крахом "Укрбуду" і активною фазою кримінального провадження щодо участі топменеджменту "Укрбуду" в корупційній оборудці з квартирами Нацгвардії,

– мовиться у повідомленні.

Керівники "Укрбуду" один з одним почали отримувати підозри. Влітку – ще один помічник Микитася і брат Андрія Якусевича Сергій, а 2 жовтня – і сам Микитась. Спеціалізована антикорупційна прокуратура тоді заявила, що хоче посадити Микитася під арешт з альтернативою в 300 мільйонів гривень застави. У наступний же день будівельні роботи на арсеналах припинилися.

Підрядники хотіли більше авансів

Військове керівництво, проєктувальники і Якусевич зібралися на нараду, аби вирішити питання з будівництвом, грошима і звітуванням за них. Якусевич заявив, що добудує об'єкти за умови виплати нових авансів, а за старі відзвітувати не може. Мовляв, зміни до проєкту, які довелося вносити по ходу будівництва, досі не пройшли всі бюрократичні кола.

Військові відмовилися видавати нові аванси, бо передплата й так сягнула 80% вартості першої черги а підрядники при цьому самовільно розпоряджаються грошима. Їх перекидали між об'єктами без погодження із замовником, через що будівництво по суті відбувалося на 1 арсеналі з 3.

Зрештою на нараді домовилися:

підрядник має продовжувати будувати,

термін здачі черги посунуть,

термін звіту за старі аванси теж посунуть,

новий аванс видадуть тільки після звіту за попередні.

Дивіться відео про розслідування будівництва арсеналів:

Замість арсеналів – криві стіни та іржава арматура

Однак будівництво 2 складів так і не відновилося. Ба більше, роботи припинили навіть на третьому. Весною 2020 року Генштаб ЗСУ влаштував перевірку на арсеналах. Виявилося, що найгірша ситуація в Калинівці, де мав будувати "Укрбудмонтаж" Микитася. Так, з 10 запланованих сховищ була:

одна неповна "коробка" без даху,

3 фундаменти: один з них – з половиною стін, в другому від стін – тільки арматура, в третьому – навіть цього немає.

У Богданівці, яку мала будувати "ПУБА" Якусевича, ситуація була не особливо кращою:

З 10 сховищ була готова тільки одна "коробка",

ще кілька фундаментів із "зачатками" стін,

армування виконали з браком і воно вже деформувалося,

подекуди фундамент або гідроізоляція втоплені у воді,

із 20 кілометрів протипожежних водопроводів викопали лише 500 метрів.

У Цвітоху підрядник нібито перерахував усі гроші від Міноборони. Однак замість 15 готових сховищ там знайшли:

12 "коробок", тобто жодне сховище так і не було закінчене,

усі 3 об'єкти і будівельні матеріали на майданчиках не були законсервовані, метал іржавіє і подекуди деформується.

Як тепер вирішують ситуацію

Кожна сторона конфлікту має власну версію. Так, замовник вважає, що будівельники самовільно покинули об'єкти, тому з ними розірвали контракти, а Якусевич переконує, що військові їх вигнали у розпал будівництва, анулювавши допуски.

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Наразі суперечку вирішують у суді. Міноборони вимагає повернути аванс, а Якусевич переконує, що його витратили на будівництво.

У справах по об'єктах "ПУБА" проводять експертизи. Судова тяганина триває вже 2 роки і весь цей час будівництво першої черги заморожене. Скільки ще часу займуть суди – незрозуміло, однак чим би вони не скінчилися – ймовірно, це ніяк не вирішить проблему ні з будівництвом, ні з грошима,

– наголосили розслідувачі.

У компаній-підрядників величезні заборгованості

За даними внутрішніх аудиторів, майновий стан підрядників не співставний із їхніми зобов'язаннями за контрактами. Так, ТОВ "Укрбудмонтаж" станом на кінець 2020 року мав на рахунках близько 6 мільйонів гривень і жодних активів, які могли б погасити 300 мільйонів боргу військовим.

Окрім того, у компанії змінився власник – дружину Микитася вивели з переліку засновників ще у2019 році, нині фірмою управляє КУА в інтересах венчурного фонду. Це означає, що кінцевий бенефіціарний власник невідомий. Тому й не ясно, в кого вимагати гроші.

"ПУБА" у березні завели в санацію на 10 років. Фірма заявила про заборгованість на майже 2 мільярди гривень. Віддавати їх планує до 2031 року. При цьому борг в майже 600 мільйонів гривень перед Міноборони – навіть не перший в черзі. Наразі суди вирішують, чи дозволяти компанії санацію.

Станом на кінець 2020 року, "ПУБА" при боргах у 2 мільярди гривень мала лише 1,3 мільярда гривень запасів незрозумілої якості (навіть у випадку продажу – запаси продаються зазвичай нижче балансової вартості). Живими ж грошима – тільки 63 мільярди,

– додали журналісти.

Тому перша черга будівництва наразі заморожена. Над другою і третьою вже працюють нові підрядники, які отримали аванси і почали роботи на 2 з 3 арсеналів.

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