Про це сказав міністр оборони України під час виступу у стінах парламенту 3 грудня.

Важливо Відбувся фактичний аншлюс Білорусі Росією, – Резніков розповів про ризики

Очільник Міноборони повідомив, що Україна переходить до практичної стадії будівництва двох військово-морських баз – у Бердянську і Очакові – та інших контрактів у рамках домовленостей зі Сполученим Королівством. Міністр додав, що зараз щодо окремих позицій державного оборонного замовлення спостерігається змагання лобістів.

Є приклади, коли десятиліттями фінансувалися виробництва чи розробки без чіткого розуміння, який результат буде отримано. І чи буде він актуальним. Такі речі ми будемо припиняти, щоб сконцентрувати ресурси на тому, що дійсно необхідно і має перспективу,

– пояснив він.

Чому важливо побудувати військово-морські базі

Азовське море – один із напрямків потенційної атаки Росії. Для зміцнення оборони зі сторони акваторії необхідний флот. Саме тому у серпні 2021 року президент України Володимир Зеленський анонсував створення інфраструктури для будівництва флоту та баз ВМФ.

Одна з двох Військово-морських баз України розташована в Бердянську Запорізької області. Саме там є вихід до моря, а також загроза ескалації з боку Росії. Для забезпечення миру на морі – а відповідно й на суші – створюють військово-морське формування збройних сил у Запорізькій області.

Новообраний міністр оборони Олексій Резніков у листопаді 2021 року приїздив у Бердянськ. Він наголосив, що треба прискорити будівництво бази ВМС, адже ризиками зі сторони Росії для судноплавства значні.



Будівництво військово-морської бази у Бердянську / Фото CNN

Зауважимо, що Олексій Резніков повідомив, що станом на 3 грудня біля наших кордонів дислокуються 94,3 тисячі російських військових. Найімовірніше вони можуть піти у наступ у січні 2022 року. Натомість у Росії можливість наступу заперечують. Мовляв, це Україна нарощує війська на Донбасі й створює "загрозу". Діями Києва, за словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, буцімто "керує Захід та НАТО".