Об этом сказал министр обороны Украины во время выступления в стенах парламента 3 декабря.

Важно Состоявшийся фактический аншлюс Беларуси Россией, – Резников рассказал о рисках

Глава Минобороны сообщил, что Украина переходит к практической стадии строительства двух военно-морских баз – в Бердянске и Очакове и других контрактов в рамках договоренностей с Соединенным Королевством. Министр добавил, что сейчас по отдельным позициям государственного оборонного заказа наблюдается соревнование лоббистов.

Есть примеры, когда десятилетиями финансировались производства или разработки без четкого понимания, какой результат будет получен. И будет ли он актуальным. Такие вещи мы будем прекращать, чтобы сконцентрировать ресурсы на том, что действительно необходимо и имеет перспективу,

– пояснил он.

Почему важно построить военно-морские базы

Азовское море – одно из направлений потенциальной атаки России. Для укрепления обороны со стороны акватории необходим флот. Именно поэтому в августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание инфраструктуры для строительства флота и баз ВМФ.

Одна из двух Военно-морских баз Украины расположена в Бердянске Запорожской области. Именно там есть выход к морю, а также угроза эскалации со стороны России. Для обеспечения мира на море – а соответственно и на суше – создают военно-морское формирование вооруженных сил в Запорожской области.

Новоизбранный министр обороны Алексей Резников в ноябре 2021 года приезжал в Бердянск. Он подчеркнул, что надо ускорить строительство базы ВМС, ведь риски со стороны России для судоходства значительны.



Строительство военно-морской базы в Бердянске / Фото CNN

Заметим, что Алексей Резников сообщил, что по состоянию на 3 декабря у наших границ дислоцируются 94,3 тысячи российских военных. Вероятнее всего, они могут пойти в наступление в январе 2022 года. При этом в России возможность наступления отрицают. Мол, это Украина наращивает войска на Донбассе и создает "угрозу". Действиями Киева, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, якобы "руководит Запад и НАТО".