Новые военные арсеналы Министерство обороны заказало в 2018 году. Это случилось после ряда пожаров и взрывов в воинских частях, которые повлекли серьезные потери боеприпасов.
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Какие компании занимались строительством
В общем в трех частях – Цветоха, Богдановка, Калиновка – до конца 2021 года должны были построить 136 хранилищ.
Один подряд на 1,95 миллиарда гривен получило ООО "БК "Укрбудмонтаж", еще два – на 2,3 миллиарда гривен – ООО "Североукраинский строительный альянс". Первая компания на то время была записана на жену нардепа Максима Микитася, которого теперь подозревают в коррупции, а вторая – на его парламентского помощника Андрея Якусевича.
Обе фирмы входили в корпорацию "Укрбуд", которая на тот момент была настоящим строительным гигантом. Она получала заказы на строительство и жилых домов, и крупных инфраструктурных объектов вроде хранилища ядерного топлива в Чернобыле.
Около 100 миллионов гривен аванса на закупку строительных материалов подрядчики получили сразу. Еще ориентировочно по 300 миллионов гривен на каждый объект перечислили в конце 2018 года. То есть сумма составляла 80% стоимости первой очереди строительства, которая предусматривала возведение 35 хранилищ. Работы в первой очереди должны были бы завершиться до конца 2019 года, а до этого – осенью – подрядчики должны были отчитаться об авансах.
Министерство обороны подало в суд на подрядчиков
В начале 2019 года Министерство обороны подало в суд на обоих подрядчиков. Ведомство утверждало, что строители срывают календарный план работ на всех объектах, поэтому их следует оштрафовать. Подрядчики между тем обвиняли в срыве строительства военных. Мол, те долго не могли подготовить площадки под строительство – разминировать территорию и вырубить лес. Министерство суды проиграло.
Осенью оказалось, что вовремя выполнить работы не получается, а в первых числах октября вообще прекратилось строительство 2 из 3 арсеналов. Это совпало во времени с крахом "Укрбуда" и активной фазой уголовного производства относительно участия топ-менеджмента "Укрбуда" в коррупционной сделке с квартирами Нацгвардии,
– говорится в сообщении.
Руководители "Укрбуда" друг за другом начали получать подозрения. Летом – еще один помощник Микитася и брат Андрея Якусевича Сергей, а 2 октября – и сам Микитась. Специализированная антикоррупционная прокуратура тогда заявила, что хочет посадить Микитася под арест с альтернативой в 300 миллионов гривен залога. На следующий же день строительные работы на арсеналах прекратились.
Подрядчики хотели больше авансов
Военное руководство, проектировщики и Якусевич собрались на совещание, чтобы решить вопрос со строительством, деньгами и отчетностью о них. Якусевич заявил, что достроит объекты при условии выплаты новых авансов, а за старые отчитаться не может. Мол, изменения в проект, которые пришлось вносить по ходу строительства, до сих пор не прошли все бюрократические круги.
Военные отказались выдавать новые авансы, потому что подписка итак достигла 80% стоимости первой очереди а подрядчики при этом самовольно распоряжаются деньгами. Их перебрасывали между объектами без согласования с заказчиком, из-за чего строительство по сути происходило на 1 арсенале из 3.
В итоге на совещании договорились:
- подрядчик должен продолжать строить,
- срок сдачи очереди подвинут,
- срок отчета за старые авансы тоже подвинут,
- новый аванс выдадут только после отчета за предыдущие.
Смотрите видео о расследовании строительства арсеналов:
Вместо арсеналов – кривые стены и ржавая арматура
Однако строительство 2 складов так и не возобновилось. Более того, работы прекратили даже на третьем. Весной 2020 года Генштаб ВСУ устроил проверку на арсеналах. Оказалось, что наихудшая ситуация – в Калиновке, где должен был строить "Укрбудмонтаж" Микитася. Так, из 10 запланированных хранилищ была:
- одна неполная коробка без крыши,
- 3 фундамента: один из них – с половиной стен, во втором от стен – только арматура, в третьем – даже этого нет.
В Богдановке, которую должна была строить "ПУБА" Якусевича, ситуация была не особо лучше:
- из 10 хранилищ была готова только одна "коробка",
- еще несколько фундаментов – с "зачатками" стен,
- армирование выполнили с браком, и оно уже деформировалось,
- в некоторых местах фундамент или гидроизоляция утоплены в воде,
- из 20 километров противопожарных водопроводов выкопали всего 500 метров.
В Цветоху подрядчик якобы перечислил все деньги от Минобороны. Однако вместо 15 готовых хранилищ там нашли:
- 12 "коробок", то есть ни одно хранилище так и не было закончено,
- все 3 объекта и строительные материалы на площадках не были законсервированы, металл ржавеет и кое-где деформируется.
Как теперь решают ситуацию
Каждая сторона конфликта имеет собственную версию. Так, заказчик считает, что строители самовольно покинули объекты, поэтому с ними разорвали контракты, а Якусевич убеждает, что военные их выгнали в разгар строительства, аннулировав допуски.
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Сейчас спор решают в суде. Минобороны требует вернуть аванс, а Якусевич убеждает, что его потратили на строительство.
В делах по объектам "ПУБА" проводят экспертизы. Судебная тяжба длится уже 2 года, и все это время строительство первой очереди заморожено. Сколько еще времени займут суды – непонятно, однако чем бы они не кончились – вероятно, это никак не решит проблему ни со строительством, ни с деньгами,
– отметили расследователи.
У компаний-подрядчиков огромные задолженности
По данным внутренних аудиторов, имущественное положение подрядчиков несопоставимо с их обязательствами по контрактам. Так, ООО "Укрбудмонтаж" по состоянию на конец 2020 года имел на счетах около 6 миллионов гривен и никаких активов, которые могли бы погасить 300 миллионов долга военным.
Кроме того, в компании сменился владелец – жену Микитася вывели из перечня учредителей еще в 2019 году, сейчас фирмой управляет КУА в интересах венчурного фонда. Это означает, что конечный бенефициарный владелец неизвестен. Потому и неясно, у кого требовать деньги.
"ПУБА" в марте завели в санацию на 10 лет. Фирма заявила о задолженности на почти 2 миллиарда гривен. Отдавать их планирует до 2031 года. При этом долг в почти 600 миллионов гривен перед Минобороны – даже не первый в очереди. Сейчас суды решают, разрешать ли компании санацию.
По состоянию на конец 2020 года, "ПУБА" при долгах в 2 миллиарда гривен имела только 1,3 миллиарда гривен запасов непонятного качества (даже в случае продажи – запасы продаются обычно ниже балансовой стоимости). Живыми деньгами – всего 63 миллиарда,
– добавили журналисты.
Поэтому первая очередь строительства сейчас заморожена. Над второй и третьей уже работают новые подрядчики, которые получили авансы и начали работы на 2 из 3 арсеналов.
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