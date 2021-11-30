Зокрема, спеціалісти встановили на машині сучасні прилади спостереження – тепловізійні. Також оновили телевізійну систему спостереження задньої півсфери, новітню супутникову апаратуру та командирську башту з кулеметом НСВТ калібру 12,7 міліметра.
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В Укроборонпромі кажуть, що замінили прилади освітлення, радіостанцію, апаратуру внутрішнього зв'язку та комутації, передні викидні щитки тощо. Танк отримав додатковий фільтр грубого очищення паливної системи котла-підігрівача, ще одну камеру спостереження для командира з дальністю виявлення до 2000 метрів та інше.
Завод Укроборонпрому модернізував танк: дивіться відео
На підприємстві також зазначають, що схожі роботи ведуться з партією танків Т-64БВ.
Що відомо про реформу Укроборонпрому
- Укроборонпром раніше відзвітував про результати роботи за три квартали 2021 року. Підприємство зараз в процесі реформування.
- У концерні заявляли про зростання. Обсяги виробництва за 9 місяців 2021-ого зросли більш ніж на чверть у порівняно з аналогічним періодом торік. Загалом обсяги виробництва підприємствами Укроборонпрому за вказаний період склали 26,8 млрд грн.
- В Україні також запускають серійне виробництво боєприпасів для підствольних та автоматичних гранатометів. Виробництво розгорнуть на Шосткинському заводі "Імпульс", що входить до складу Укроборонпрому.
Які оновлення є в армії
- Як розповідав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, вдалося забезпечити модернізацію 50% танків, які є у ЗСУ. За його словами, оновлення озброєння триватиме.
- Нову партію гвинтокрилів "Мі-8" отримала бригада Військово-морських сил. Вони оснащені модернізованими двигунами, системою глобального позиціонування і радіозв'язку та віброгасінням.
- Україна продовжує нарощувати тактику й методику бойового застосування безпілотників Bayraktar. За словами Залужного, ударні безпілотні комплекси довели свою ефективність, зокрема у зоні проведення Операції Об'єднаних сил.