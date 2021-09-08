Саме так компанія відповіла на закиди, які 8 вересня опублікували активісти Justice for Myanmar. Вони розповідали, що мовиться про постачання для танків, літаків та іншої зброї.

До теми Військова хунта продовжила надзвичайний стан у М'янмі: до якого часу

В Укроборонпромі відповіли на закиди про постачання зброї хунті М'янми

У 2019 – 2021 роках експорт товарів (послуг) військового призначення смертельного ураження у М'янму не здійснювався,

– розповіли у компанії.

Пояснили, що строки дії договорів, їхня вартість, обсяги експорту тощо – конфіденційна інформація та, згідно з умовами договору, не підлягає розголошенню третій стороні.

"Експорт товарів військового призначення та подвійного використання до будь-якої країни світу, зокрема М'янми, здійснюється держпідприємствами – учасниками Укроборонпрому винятково відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних зобов'язань України", – розповіли у компанії.

Що відомо про звинувачення щодо підприємств України