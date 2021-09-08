Именно так компания ответила на обвинения, которые 8 сентября опубликовали активисты Justice for Myanmar. Они рассказывали, что речь о поставках для танков, самолетов и другого вооружения.

К теме Военная хунта продлила чрезвычайное положение в Мьянме: до какого времени

В "Укроборонпроме" ответили на упреки о поставках оружия хунте Мьянмы

В 2019 – 2021 годах экспорт товаров (услуг) военного назначения смертельного поражения в Мьянму не осуществлялся,

– рассказали в компании.

Объяснили, что сроки действия договоров, их стоимость, объемы экспорта и т.д. – конфиденциальная информация и, согласно условиям договора, не подлежит разглашению третьим лицам.

"Экспорт товаров военного назначения и двойного использования в любую страну мира, в том числе Мьянму, осуществляется госпредприятиями – участниками "Укроборонпрома" исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства и международных обязательств Украины", – рассказали в компании.

Что известно об обвинениях в отношении предприятий Украины