Главным преимуществом Javelin является то, что ими легко управлять. После пуска ракета может сама наводиться на цель, что позволяет получить почти 100% попадания в цель.

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Сколько Javelin есть в Украине

Сейчас у Вооруженные сил Украины около 100 пусковых установок Javelin и почти 500 ракет к ним. В случае полномасштабного вторжения России их можно будет использовать.

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Ситуация на Донбассе

Тем временем оккупанты на Донбассе 21 декабря открывали огонь возле Широкино. В результате одного военного ранили.

За день до этого 20 декабря двое украинских военных подорвались на взрывчатке. Они получили ранения, поэтому их госпитализировали.

В то же время российские оккупанты продолжают минировать территории у линии соприкосновения. Из-за действий боевиков растет угроза местному гражданскому населению.

Справка. Javelin – переносной противотанковый ракетный комплекс американского производства. Ракета сама находит цель, поэтому оператор комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты после запуска. Оружие предназначено для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также вертолетов или БПЛА.

Обеспечение ВСУ Javelin

Первые противотанковые ракетные комплексы Javelin, как помощь от США, поступили в Украину в апреле 2018 года.

Госдеп согласовал продажу Украине еще 150 ракет Javelin в октябре 2019 года и 10 пусковых на общую сумму 39,2 миллиона долларов.

В декабре подписали контракт стоимостью 36,5 миллиона долларов. Первая партия ракет поступила в июне 2020 года.

В Украину от США 9 декабря 2021 года поступили еще 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также 180 ракет к ним.

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