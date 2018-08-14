Один из банков Украины временно приостановит обслуживание карт

"Альфа-Банк" 22 августа в 9 утра временно приостановит обслуживание своих платежных карт из-за перехода на новый процессинговый центр.

Об этом, сообщается на сайте банка.

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Также банк уточняет, что карточками не удастся:

рассчитаться через платежный терминал за товары и услуги; снять наличные в банкомате; перечислить средства на другую карту; воспользоваться в системе интернет-банкинга "My Alfa-Bank" и в мобильном приложении "Alfa-Mobile Ukraine". Также сразу два дня 21 и 22 августа клиенты банка не смогут устанавливать и изменять PIN-коды на свой пластик.

Все это людям предлагают сделать до оговоренными дат или после них, а также заранее обзавестись наличными и провести обязательные платежи.