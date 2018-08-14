Один з банків України тимчасово призупинить обслуговування карток

"Альфа-Банк" 22 серпня о 9 ранку тимчасово призупинить обслуговування своїх платіжних карт через перехід на новий процесинговий центр.

Про це, повідомляють на сайті банку.

Читайте також: Фальшиві гроші в Україні: чи може банкомат видати підроблені купюри

Також банк уточнює, що картками не вдасться:

розрахуватися через платіжний термінал за товари і послуги; зняти готівку в банкоматі; перерахувати кошти на іншу карту; скористатися в системі інтернет-банкінгу "My Alfa-Bank" і в мобільному додатку "Alfa-Mobile Ukraine". Також відразу два дня: 21 і 22 серпня клієнти банку не зможуть встановлювати і змінювати PIN-коди на свій пластик.

Все це людям пропонують зробити після того як сервіси запрацюють, а також заздалегідь обзавестися готівкою і провести обов'язкові платежі.