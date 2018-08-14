Один з банків України тимчасово призупинить обслуговування карток
"Альфа-Банк" 22 серпня о 9 ранку тимчасово призупинить обслуговування своїх платіжних карт через перехід на новий процесинговий центр.
Про це, повідомляють на сайті банку.
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Також банк уточнює, що картками не вдасться:
- розрахуватися через платіжний термінал за товари і послуги;
- зняти готівку в банкоматі;
- перерахувати кошти на іншу карту;
- скористатися в системі інтернет-банкінгу "My Alfa-Bank" і в мобільному додатку "Alfa-Mobile Ukraine".
- Також відразу два дня: 21 і 22 серпня клієнти банку не зможуть встановлювати і змінювати PIN-коди на свій пластик.
Все це людям пропонують зробити після того як сервіси запрацюють, а також заздалегідь обзавестися готівкою і провести обов'язкові платежі.
Джерело: 24 Канал
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