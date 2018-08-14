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СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Один з банків України тимчасово призупинить обслуговування карток

2757 Читать новость на русском
Банк
Банк / ukranews.com

"Альфа-Банк" 22 серпня о 9 ранку тимчасово призупинить обслуговування своїх платіжних карт через перехід на новий процесинговий центр.

Про це, повідомляють на сайті банку.

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Також банк уточнює, що картками не вдасться:

  1. розрахуватися через платіжний термінал за товари і послуги;
  2. зняти готівку в банкоматі;
  3. перерахувати кошти на іншу карту;
  4. скористатися в системі інтернет-банкінгу "My Alfa-Bank" і в мобільному додатку "Alfa-Mobile Ukraine".
  5. Також відразу два дня: 21 і 22 серпня клієнти банку не зможуть встановлювати і змінювати PIN-коди на свій пластик.

Все це людям пропонують зробити після того як сервіси запрацюють, а також заздалегідь обзавестися готівкою і провести обов'язкові платежі.

Теги: Новини України Банки Гроші
Джерело: 24 Канал
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