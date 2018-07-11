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Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова

ЦРУ 319 Читати новину українською

Украинская энергетика остается бесконечным источником сверхприбылей для олигархов. Особенно это заметно на примере самого богатого украинца Рината Ахметова. Представьте масштабы: только за прошлый год по подсчетам Bloomberg его капитал вырос более чем на миллиард долларов.

Можно с уверенностью сказать, что существует некое сотрудничество между властью и Ахметовым.

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Во-первых, Кабмин фактически предлагает покрывать долги облэнерго и нескольких компаний господина Ахметова из государственного бюджета, которые накопились за прошлые годы. Более того, почти 5 миллиардов долга компании Ахметова "Киевэнерго" вполне законно пытаются переложить на плечи киевлян. Взамен у Кличко долги олигарха не принимают и подают в суд.

Компания Рината Ахметов "Киевэнерго"

Эксперты объясняют, что долги действительно накапливаются искусственно и в этом нет прямой вины "Киевэнерго". Ведь частная компания стала заложником недисциплинированных потребителей и государственных предприятий.

Вся эта ситуация устраивала как КГГА, так и "Киевэнерго". Не было там никакого сотрудничества – были подковерные договоренности штаба теневого Кличко и "Киевэнерго". Тарифы никто не собирался контролировать, а штрафы и пени всех устраивали. Долги накапливались не один год, и Кличко обязан был об этом знать,
– заявил экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

В апреле этого года, по инициативе Владимира Гройсмана, Кабмин подает законопроект, которым предлагает оплатить долги перед энергорынком из государственного бюджета. Это необходимо, чтобы перейти на совершенно новую модель ценообразования на рынке электроэнергии. Но кроме государства, предлагают покрыть долги еще и частных облэнерго. На это должно уйти почти 11 миллиардов из бюджета. Семь из них – это долги господина Ахметова.

Это очередная схема, на которой Ринат Ахметов зарабатывает сверхприбыли. У него в собственности есть компания "Западэнерго", которой принадлежат ТЭС, что отделены от энергосистемы Украины физически, и они образуют так называемый бурштынский остров. Электроэнергия из этого острова не перетекает в Украину, она идет сразу в Европу,
– заверил народный депутат БПП Сергей Лещенко.

Абсурд этой ситуации в том, что все эти манипуляции фактически не противоречат нормам закона. И продавать электроэнергию европейцам дешевле, чем продавать ее украинцам, и это разрешено на официальном уровне.

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Мы фактически видим, как власть на уровне законов позволяет Ахметову зарабатывать и фактически обворовывать украинцев. Более того, просто возмущает позиция власти, которая своими же руками еще и проталкивает многократные преференции для ДТЭКу.

Больше о махинациях и сверхприбылях Ахметова – смотрите в программе.

Теги: Новости Киева Бизнес Деньги Ринат Ахметов Киевэнерго Мошенничество ЦРУ
Источник: 24 канал
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