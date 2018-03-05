14:07
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Одиозная Настя Рыбка отметилась очередным громким заявлением

2532 Читати новину українською
Настя Рыбка
Настя Рыбка / Соцсети

Скандальная Анастасия Вашукевич, больше известная как Настя Рыбка, которая прославилась благодаря связям с российскими олигархами и политиками, заявила, что обладает аудиозаписями разговоров миллиардера Олега Дерипаски о вмешательстве в выборы президента США.

Об этом сообщает The New York Times.

Читайте также: Арест скандальной Насти Рыбки в Таиланде: полиция выдвинула "новые" обвинения

Так, по словам Рыбки, у Дерипаски был план относительно выборов.

Как утверждает девушка, у нее есть 16-18 часов записей разговоров бизнесмена, в том числе с тремя людьми, которых она считала американцами.

Белоруска отмечает, что эти разговоры велись на английском, а сделала она записи в августе 2016 года.

О содержании разговоров секс-тренер ничего не сказала.

Напомним, 25 февраля, в Таиланде задержали российских видеоблогеров, известных под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка за незаконное проведение секс-тренинга. Их доставили в следственный изолятор, где они ожидают суда.

Кто такая Настя Рыбка? Это эскорт-модель и блоггер, которая стала известной в феврале 2018 года после публикации расследования Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Расследование базировалось на ее записях в Instagram и книге "Дневник по соблазнению миллиардера", где описывается встреча олигарха Олега Дерипаски и заместителя председателя правительства Российской Федерации Сергея Приходько во время совместного трехдневного путешествия в Норвегии в августе 2016 года на яхте, принадлежащей Дерипаске. Скандал получил широкое освещение в мировых и российских СМИ.

Теги: Новости США Новости России Скандал Выборы в США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 6 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Черговий ганебний провал: чому українська СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому українська СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 75
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
299
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1581
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
524
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1253
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук