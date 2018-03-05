Одиозная Настя Рыбка отметилась очередным громким заявлением

Скандальная Анастасия Вашукевич, больше известная как Настя Рыбка, которая прославилась благодаря связям с российскими олигархами и политиками, заявила, что обладает аудиозаписями разговоров миллиардера Олега Дерипаски о вмешательстве в выборы президента США.

Об этом сообщает The New York Times.

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Так, по словам Рыбки, у Дерипаски был план относительно выборов.

Как утверждает девушка, у нее есть 16-18 часов записей разговоров бизнесмена, в том числе с тремя людьми, которых она считала американцами.

Белоруска отмечает, что эти разговоры велись на английском, а сделала она записи в августе 2016 года.

О содержании разговоров секс-тренер ничего не сказала.

Напомним, 25 февраля, в Таиланде задержали российских видеоблогеров, известных под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка за незаконное проведение секс-тренинга. Их доставили в следственный изолятор, где они ожидают суда.

Кто такая Настя Рыбка? Это эскорт-модель и блоггер, которая стала известной в феврале 2018 года после публикации расследования Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Расследование базировалось на ее записях в Instagram и книге "Дневник по соблазнению миллиардера", где описывается встреча олигарха Олега Дерипаски и заместителя председателя правительства Российской Федерации Сергея Приходько во время совместного трехдневного путешествия в Норвегии в августе 2016 года на яхте, принадлежащей Дерипаске. Скандал получил широкое освещение в мировых и российских СМИ.