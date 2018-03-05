Одіозна Настя Рибка відзначилася черговою гучною заявою

Скандальна Анастасія Вашукевич, більш відома як Настя Рибка, яка прославилась завдяки зв'язкам з російськими олігархами та політиками, заявила, що володіє аудіозаписами розмов мільярдера Олега Дерипаски про втручання у вибори президента США.

Про це повідомляє The New York Times.

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Так, за словами Рибки, у Дерипаски був план щодо виборів.

Як переконує дівчина, у неї є 16-18 годин записів розмов бізнесмена, в тому числі з трьома людьми, яких вона вважала американцями.

Білоруска зазначає, що ці розмови велися англійською, а зробила вона записи в серпні 2016 року.

Про зміст розмов секс-тренер нічого не сказала.

Нагадаємо, 25 лютого, у Таїланді затримали російських відеоблогерів, відомих під псевдонімами Алекс Леслі і Настя Рибка за незаконне проведення секс-тренінгу. Їх доставили у слідчий ізолятор, де вони очікують суду.

Хто така Настя Рибка? Це ескорт-модель і блогер, стала відомою у лютому 2018 року після публікації розслідування Олексія Навального і Фонду боротьби з корупцією. Розслідування базувалося на її записах в Instagram і книзі "Дневник по соблазнению миллиардера", де описується зустріч олігарха Олега Дерипаски і замісника голови уряду Російської Федерації Сергія Приходько під час спільної триденної подорожі в Норвегії в серпні 2016 року на яхті, яка належить Дерипасці. Скандал отримав широке висвітлення в світових і російських ЗМІ.