Одиозного Ивана Охлобыстина не пустили на кинофестиваль в Лондоне

Актера Ивана Охлобыстина не пустили на фестиваль российского кино в Лондоне.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "Рен ТВ".

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По решению правительства Британии Ивана Охлобыстина не пустили ни на одно из мероприятий Недели российского кино в Лондоне, хотя он и получил визу в Великобританию. В Лондоне демонстрировался фильм с его участием "Временные трудности".

Представитель актера Максим Брусницын утверждает, что запрет на его появление на мероприятиях Недели российского кино никак не связан с украинскими активистами, которые требовали не пускать Охлобыстина.

Поскольку Иван в свое время высказывался о геях, они попросили организаторов, чтобы не нарушать их толерантность, чтобы Иван воздержался от посещения. Те люди не имеют к этому никакого отношения,

– заявил Брусницын.

Ранее депутат Верховной Рады Антон Геращенко обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием не допустить на территорию Британии Ивана Охлобыстина – пособника террористов "ДНР".

Чем известен Иван Охлобыстин?

Известный российский актер 30 ноября 2014 года во время войны на Донбассе, несмотря на вынесенный запрет СБУ на въезд в Украину, посетил самопровозглашенную Донецкую народную республику.

Целью его визита, по словам актера, были презентация нового фильма и поддержка так называемой Новороссии. Во время визита Охлобыстин привез подарки для главаря террористов Моторолы и его жены.

В январе 2015 года в сети интернет появилось видео с записью песни в поддержку сепаратистов, в котором, кроме Охлобыстина, также приняли участие российские музыканты Гарик Сукачев и Александр Скляр. Иван Охлобыстин проповедует рашизм и считает, что "рашизм — это выбор мудрого".