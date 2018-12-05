11:42
5 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Военные против Канта. Новогодняя Соль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Одиозного Ивана Охлобыстина не пустили на кинофестиваль в Лондоне

      235 Читати новину українською
      Иван Охлобыстин
      Иван Охлобыстин / Фото из открытых источников

      Актера Ивана Охлобыстина не пустили на фестиваль российского кино в Лондоне.

      Об этом сообщает российское пропагандистское издание "Рен ТВ".

      Читайте также: София Ротару отказалась от новогодних гастролей в России: причина и цена вопроса

      По решению правительства Британии Ивана Охлобыстина не пустили ни на одно из мероприятий Недели российского кино в Лондоне, хотя он и получил визу в Великобританию. В Лондоне демонстрировался фильм с его участием "Временные трудности".

      Представитель актера Максим Брусницын утверждает, что запрет на его появление на мероприятиях Недели российского кино никак не связан с украинскими активистами, которые требовали не пускать Охлобыстина.

      Поскольку Иван в свое время высказывался о геях, они попросили организаторов, чтобы не нарушать их толерантность, чтобы Иван воздержался от посещения. Те люди не имеют к этому никакого отношения,
      – заявил Брусницын.

      Ранее депутат Верховной Рады Антон Геращенко обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием не допустить на территорию Британии Ивана Охлобыстина – пособника террористов "ДНР".

      Чем известен Иван Охлобыстин?
      Известный российский актер 30 ноября 2014 года во время войны на Донбассе, несмотря на вынесенный запрет СБУ на въезд в Украину, посетил самопровозглашенную Донецкую народную республику.
      Целью его визита, по словам актера, были презентация нового фильма и поддержка так называемой Новороссии. Во время визита Охлобыстин привез подарки для главаря террористов Моторолы и его жены.
      В январе 2015 года в сети интернет появилось видео с записью песни в поддержку сепаратистов, в котором, кроме Охлобыстина, также приняли участие российские музыканты Гарик Сукачев и Александр Скляр. Иван Охлобыстин проповедует рашизм и считает, что "рашизм — это выбор мудрого".

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Кино Антон Геращенко Великобритания
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      4 декабря , 19:30 Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      ПАСЕ: Тимошенко и Луценко необходимо официально признать политзаключенными
       21 февраля 2013 , 21:02 8
      Непогода в Луцке: затоплены зоопарк, 9-этажки, повалены деревья (Фото)
       31 июля 2013 , 09:17 3
      В США продают гиперкар Pagani Huayra BC с украинским флагом
       6 августа , 11:40
      89-летний немецкий фанат, который пережил плен в донецких шахтах, хочет вернуться в Украину с командой Коноплянки
       16 сентября , 14:15
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук