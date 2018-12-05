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      Одіозного Івана Охлобистіна не пустили на кінофествиваль в Лондоні

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      Іван Охлобистін
      Іван Охлобистін / Фото з відкритих джерел

      Актора Івана Охлобистіна не пустили на фестиваль російського кіно в Лондоні.

      Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Рен ТВ".

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      За рішенням уряду Британії Івана Охлобистіна не пустили на жоден із заходів Тижня російського кіно в Лондоні, хоча він й отримав візу у Великобританію. У Лондоні демонструвався фільм за його участю "Тимчасові труднощі".

      Представник актора Максим Брусніцин стверджує, що заборона на його появу на заходах Тижня російського кіно ніяк не пов'язана з українськими активістами, які вимагали не пускати Охлобистіна.

      Оскільки Іван свого часу висловлювався про геїв, вони попросили організаторів, щоб не порушувати їхню толерантність, щоб Іван утримався від відвідування. Ті люди не мають до цього жодного відношення,
      – заявив Брусніцин.

      Раніше депутат Верховної Ради Антон Геращенко звернувся до прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей з вимогою не допустити на територію Британії Івана Охлобистіна – пособника терористів "ДНР".

      Чим відомий Іван Охлобистін? Відомий російський актор 30 листопада 2014 року під час війни на Донбасі, незважаючи на винесену СБУ заборону на в'їзд до України, відвідав "ДНР".
      Метою його візиту, за словами актора, були презентація нового фільму та підтримка так званої Новоросії. Під час візиту Охлобистін привіз подарунки для ватажка терористів Мотороли та його дружини.
      У січні 2015 року в мережі інтернет з'явилось відео із записом пісні на підтримку сепаратистів, у якому, окрім Охлобистіна, також взяли участь російські музики Гарик Сукачов та Олександр Скляр. Іван Охлобистін проповідує рашизм і вважає, що "рашизм — це вибір мудрого".

      Теги: Україна – Росія Новини України Великобританія Антон Геращенко Кіно
      Джерело: 24 канал
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