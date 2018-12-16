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      Одиозный Добкин загремел в российский "список Путина": подробности

      451 Читати новину українською
      Михаил Добкин
      Михаил Добкин / Фото из открытых источников

      Депутат Верховной Рады и экс-губернатор Харьковщины Михаил Добкин попал в "список Путина", созданного оппозиционными российскими активистами.

      Соответствующая информация размещена на сайте Форума свободной России.

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      Да, Добкин оказался в списке на 27 позиции. Пока российские активисты никак не обосновали присутствие одиозного украинского политика в своем списке. Сейчас в перечень внесены 93 имя.

      Известно, что этот список активисты будут показывать представителям стран Европейского союза и США с предложением внести указанных в нем людей в санкционные списки.

      Что такое "список Путина"?
      Это документ, куда вносят имена преступников и их пособников, ответственных за узурпацию власти и нарушения прав человека, войну и пропаганду ненависти, коррупции и разграбления России. На сайте Форума свободной России сказано, что в дальнейшем "список Путина" будет уточняться и пополняться новыми именами. В перечень добавляют лиц, подпадающих под одну из 12 предложенных категорий: "вожди", "исполнители и инициаторы", "праворазрушители", "операторы", "олигархи", "партнеры", "золотые дети", "кошельки", "соловьи", "соратники", "зарубежные агенты" и "марионетки и военные преступники". Отмечается, что "список Путина" является первым шагом в деле создания доказательной базы по преступлениям, совершенным указанными лицами.

      Теги: Новости Украины Новости политики Михаил Добкин Новости России
      Источник: 24 Канал
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