Одіозний Добкін загримів до російського "списку Путіна": подробиці

Депутат Верховної Ради та екс-губернатор Харківщини Михайло Добкін потрапив до "списку Путіна", створеного опозиційними російськими активістами.

Відповідна інформація розміщена на сайті Форуму вільної Росії.

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Так, Добкін опинився у списку на 27 позиції. Поки російські активісти ніяк не обгрунтували присутність одіозного українського політика у своєму списку. Наразі до переліку внесені 93 імені.

Відомо, що цей список активісти будуть показувати представникам країн Європейського союзу і США з пропозицією внести зазначених в ньому людей в санкційні списки.

Що таке "список Путіна"? Це документ, куди вносять імена злочинців і їх поплічників, відповідальних за узурпацію влади і порушення прав людини, війну і пропаганду ненависті, корупцію і розграбування Росії.



На сайті Форуму вільної Росії сказано, що надалі "список Путіна" буде уточнюватися і поповнюватися новими іменами.



До переліку додають осіб, які підпадають під одну із 12 запропонованих категорій: "вожді", "виконувачі та ініціатори", "праворозрушники", "оператори", "олігархи", "партнери", "золоті діти", "гаманці", "солов'ї", "поплічники", "зарубіжні агенти" та "маріонетки і військові злочинці".



Зазначається, що "список Путіна" є першим кроком у справі створення доказової бази щодо злочинів, здійснених зазначеними особами.