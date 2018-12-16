14:48
16 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, 15 грудня
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Одіозний Добкін загримів до російського "списку Путіна": подробиці

      1030 Читать новость на русском
      Михайло Добкін
      Михайло Добкін / фото з відкритих джерел

      Депутат Верховної Ради та екс-губернатор Харківщини Михайло Добкін потрапив до "списку Путіна", створеного опозиційними російськими активістами.

      Відповідна інформація розміщена на сайті Форуму вільної Росії.

      Читайте також: ''Підтримую ''Беркут'': Добкін зробив скандальну заяву про розстріли на Майдані

      Так, Добкін опинився у списку на 27 позиції. Поки російські активісти ніяк не обгрунтували присутність одіозного українського політика у своєму списку. Наразі до переліку внесені 93 імені.

      Відомо, що цей список активісти будуть показувати представникам країн Європейського союзу і США з пропозицією внести зазначених в ньому людей в санкційні списки.

      Що таке "список Путіна"? Це документ, куди вносять імена злочинців і їх поплічників, відповідальних за узурпацію влади і порушення прав людини, війну і пропаганду ненависті, корупцію і розграбування Росії.

      На сайті Форуму вільної Росії сказано, що надалі "список Путіна" буде уточнюватися і поповнюватися новими іменами.

      До переліку додають осіб, які підпадають під одну із 12 запропонованих категорій: "вожді", "виконувачі та ініціатори", "праворозрушники", "оператори", "олігархи", "партнери", "золоті діти", "гаманці", "солов'ї", "поплічники", "зарубіжні агенти" та "маріонетки і військові злочинці".

      Зазначається, що "список Путіна" є першим кроком у справі створення доказової бази щодо злочинів, здійснених зазначеними особами.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Михайло Добкін
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як Вища кваліфікаційна комісія суддів працює за подвійними стандартами
      сьогодні , 14:00 Як Вища кваліфікаційна комісія суддів працює за подвійними стандартами
      Роман Маселко 77
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      "Аквамен": гра престолів на дні океану
      сьогодні , 13:00 "Аквамен": гра престолів на дні океану
      Юлія Ліпенцева 503
      "Жандарми" та іншопланетяни: до пошуків позаземного розуму долучилося ФБР
      сьогодні , 12:01 "Жандарми" та іншопланетяни: до пошуків позаземного розуму долучилося ФБР
      443
      Ієн Мак'юен: Гамлет носить памперси
      сьогодні , 09:05 Ієн Мак'юен: Гамлет носить памперси
      Наталія Лебідь 279
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Журналісти дізналися про найближчі плани Путіна щодо Макрона
      21 травня 2017 , 21:07
      "Газпром" "огризнувся" у відповідь на судові позови "Нафтогазу"
       1 травня 2015 , 22:29
      Динамо – Аякс: вирішальний фактор "нового Хаві", ганебні антирекорди киян та цифри, які пояснюють провал Хацкевича
       29 серпня , 15:16
      Nissan Qashqai-R став найшвидшим кросовером у світі
       9 жовтня , 09:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук