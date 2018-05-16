Одиозный глава одной из областей в Украине уходит с должности
Председатель Хмельницкой государственной администрации Александр Корнийчук заявил, что уходит с поста.
Об этом он написал в Facebook.
Заявление Корнийчук обнародовал 16 мая, не указав, что стало причиной завершения его карьеры в должности.
Он напомнил, что проработал главой Хмельницкой ОГА два года и назвал это время важным для своей жизни.
"Я иду с должности, но не ухожу из политической жизни и мы с вами вместе сделаем еще много для развития нашего государства", – отметил Корнийчук.
Отметим, в 2015-м Корнийчук, имея 15 миллионов гривен сбережений, получил в виде пособия по безработице 57526 гривен.
Источник: 24 Канал
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