Одиозный глава одной из областей в Украине уходит с должности

Председатель Хмельницкой государственной администрации Александр Корнийчук заявил, что уходит с поста.

Об этом он написал в Facebook.

Заявление Корнийчук обнародовал 16 мая, не указав, что стало причиной завершения его карьеры в должности.

Он напомнил, что проработал главой Хмельницкой ОГА два года и назвал это время важным для своей жизни.

"Я иду с должности, но не ухожу из политической жизни и мы с вами вместе сделаем еще много для развития нашего государства", – отметил Корнийчук.

Отметим, в 2015-м Корнийчук, имея 15 миллионов гривен сбережений, получил в виде пособия по безработице 57526 гривен.