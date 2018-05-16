Одіозний очільник однієї з областей в України йде з посади

Голова Хмельницької державної адміністрації Олександр Корнійчук заявив, що йде з посади.

Про це він написав у Facebook.

Заяву Корнійчук оприлюднив 16 травня, не вказавши, що стало причиною завершення його кар’єри на посаді.

Він нагадав, що пропрацював очільником Хмельницької ОДА два роки та назвав це час важливим для свого життя.

"Я йду з посади, але не йду з політичною життя і ми з вами разом зробимо ще багато для поступального розвитку нашої держави", – зазначив Корнійчук.

Зазначимо, у 2015-му Корнійчук, маючи 15 мільйонів гривень збережень, отримав у вигляді допомоги по безробіттю 57 526 гривень.