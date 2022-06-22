Почему Россия нервничает

Так что вполне вероятно, что кремлевский диктатор Путин может отомстить. Об этом 24 каналу сказала дипломат, председатель правления Центра трансатлантического диалога Юлия Осмоловская.

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"Те структуры, которые построила Россия, уже имеют трещины. Я имею в виду сейчас общий договор о коллективной безопасности с позицией Казахстана", – сказал Осмоловская и предположила, что именно поэтому страна-агрессорка сейчас нервничает.

Она добавила, что Россия уже ссорится не только на Север, но и на дальний Восток, так это о многом говорит.

Я думаю, что и туда они будут вынуждены распылять свое внимание и там подстрекать русскоязычное население. Все для того, чтобы создать нелегкую жизнь в категориях мести президенту Казахстана за заявления, которые он сделал в Петербурге,

– добавила дипломат.

Кстати, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев ранее рассказал 24 каналу, что совершенно очевидно, что Россия лишается лидерства в ОДКБ . Ведь во многих случаях она просто не выполнила свою функцию "гаранта безопасности". Он также отметил, если наблюдать за историей Таджикистан-Киргистан, где Россия очень давно должна была стать медиатором на границе, но этого так и не сделала.

Последние заявления Такарева

Президент Касим-Жомарт Токаев чаще стал показывать свою нелояльность Путину. Так, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, будучи на сцене вместе с главой Кремля Путиным, заявил, что Казахстан не признает квазиобразование на территории Украины .

Также Касим-Жомарт Токаев говорил, что Казахстан продолжает сотрудничество с Россией , но не будет нарушать западные санкции, наложенные на страну-агрессорку из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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