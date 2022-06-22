Чому Росія нервує

Тож цілком імовірно, що кремлівський диктатор Путін може помститися. Про це 24 каналу сказала дипломатка, голова правління Центру трансатлантичного діалогу Юлія Осмоловська.

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"Ті структури, які побудувала Росія, вже мають тріщини. Я маю на увазі зараз спільний договір про колективну безпеку з позицією Казахстану", – сказав Осмоловська і припустила, що саме через це країна-агресорка зараз нервує.

Вона додала, що Росія вже свариться не лише на Північ, але й на далекий Схід, то це багато про що каже.

Я думаю, що і туди вони будуть змушені розпорошувати свою увагу й там підбурювати російськомовне населення. Все для того, щоб створити нелегке життя у категоріях помсти президенту Казахстану за ті заяви, які він зробив у Петербурзі,

– додала дипломатка.

До речі, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв раніше розповів 24 каналу, що абсолютно очевидно, що Росія втрачає лідерство у ОДКБ. Адже у багатьох випадках вона просто не виконала свою функцію "гаранта безпеки". Він також зазначив, якщо спостерігати за історією "Таджикістан-Киргистан", де Росія дуже давно мала стати медіатором на кордоні, але цього так і не зробила.

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Президент Касим-Жомарт Токаєв частіше став показувати свою нелояльність до Путіна. Так, під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, будучи на сцені разом з очільником Кремля Путіним, заявив, що Казахстан не визнає квазіутворення на території України.

Також Касим-Жомарт Токаєв казав, що Казахстан продовжує співпрацю з Росією, але не буде порушувати західні санкції, які наклали на країну-агресорку через повномасштабне вторгнення в Україну.

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