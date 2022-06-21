Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він також зазначив, якщо спостерігати за історією "Таджикістан-Киргистан", де Росія дуже давно мала стати медіатором на кордоні, але цього так і не зробила.

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Така ж невизначеність і довкола Арцаху, тобто Нагірного Карабаху – Росія вивела війська і "розв'язала руки" Азербайджану і таким чином, Азербайджан повернув собі вже 80% території, додає експерт.

Жодних гарантій не виконано, тому Росія втрачає свій лідерський статус в ОДКБ. Як на мене, це гарний шанс для Токаєва продемонструвати, що ОДКБ може впоратися і без Росії,

– говорить Краєв.

За словами Краєва, для Токаєва, сьогоднішні події – це вплив на політичний імідж, мовляв, він такий потужний політик.

Але з іншого боку – це ребалансування сил в ОДКБ і це логічний наслідок, якщо взяти до уваги ставлення Росії до своїх обов'язків, резюмує Олександр Краєв.

Казахстан "підняв голову" та йде наперекір Росії

Білорусь та Казахстан припиняють пропускати російське вугілля. Ці країни вирішили не чекати, коли почнуть діяти європейські санкції. Таку ж заборону, як і Білорусь, запровадив й Казахстан. Країна заблокувала на своїй території 1700 вагонів із російським вугіллям. Про це повідомляли джерела з Казахстану.

Президент Касим-Жомарт Токаєв частіше став показувати свою нелояльність до Путіна. Зокрема, перед ним він заявив, що не визнає квазіреспубліки на Донбасі.

Останні "гострі" події довкола Росії та Казахстану

Останньою з неоднозначних заяв президента Казахстану щодо Росії було те, що кланятися Путіну там не збираються. Мовиться про ситуацію з протестами, які охопили всю країну у січні. Тоді там навіть вводили війська ОДКБ. Президент Казахстану ж вважає, що спроби "деяких осіб" у Росії приписати собі "порятунок Казахстану" від протестів, які відбулися у січні 2022 року, є помилковими. Він нагадав росіянам, що в Казахстан зайшов обмежений контингент ОДКБ, в якому Росія – навіть не лідер , а просто один з учасників.

, а просто один з учасників. Також Касим-Жомарт Токаєв казав, що Казахстан продовжує співпрацю з Росією, але не буде порушувати західні санкції , які наклали на країну-агресорку через повномасштабне вторгнення в Україну. За його словами, склалася унікальна ситуація, на яку ніхто не міг очікувати, але Казахстан у жодному разі не відмовляється від своїх союзницьких зобов'язань і не збирається виходити з міжнародних союзів та організацій, у яких перебуває разом із Росією.

, які наклали на країну-агресорку через повномасштабне вторгнення в Україну. За його словами, склалася унікальна ситуація, на яку ніхто не міг очікувати, але Казахстан у жодному разі не відмовляється від своїх союзницьких зобов'язань і не збирається виходити з міжнародних союзів та організацій, у яких перебуває разом із Росією. При цьому Казахстан намагається уникнути ризиків, щоб його не сплутали з Росією. Тому перейменував свою експортну нафту, яку транспортує через російські морські порти, щоб її не плутали з продуктом держави-агресорки. Нова назва казахської нафти – Kazakhstan Export Blend Crude Oil (KEBCO). Така зміна набула чинності для всіх офіційних документів з понеділка, 6 червня.

Що означають заяви та дії Казахстану стосовно Росії: дивіться відео