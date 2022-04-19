Все по одной простой причине – Россия не предоставляет ту безопасность, которую от нее требуют эти страны. Об этом сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 канала.
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В сущности, ОДКБ теряет свой потенциал. Все начинают понимать, что Россия не может быть гарантом безопасности.
– подчеркнул Краев.
На примере стран ОДКБ он объяснил, что это значит, и почему Россия не может его удержать. Дело в том, что они теряют свою ценность как для страны-агрессора, так и для всех участников.
Что такое ОДКБ?Это Организация Договора о коллективной безопасности. Ее еще называют Ташкентским договором. В состав ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Армения
Эксперт вспомнил о первой современной Карабахской войне. Помогла ли Россия Армении? Только в конце ввела миротворцев. И сейчас эти миротворцы погибли в степях Донбасса. Теперь Карабах перешел в контратаку и занял ту территорию, которую раньше контролировала Россия.
"На все запросы Армении предоставить хотя бы мониторинговую миссию и новое вооружение Россия отвечает молчанием и говорит, что сейчас не время разбираться в этом", – объяснил специалист.
Беларусь
Посмотрим на Беларусь, которая из-за российской деятельности попала под санкции. Теперь Россия не факт, что сможет предоставить Беларуси кредит, но и дальше пытается втянуть союзницу в войну в Украине, на которую та идти не хочет.
Для них она станет последней каплей к экономическому и социальному коллапсу режима,
– подчеркнул Краев.
Таджикистан
У Таджикистана сейчас проблемы на границе, и он не может решить вопрос по урегулированию региональных конфликтов. Страна также просит у России помощи. Россия Таджикистан тоже игнорирует.
Казахстан
Даже Казахстан, в котором они только что переиначили режим и закрепили свою власть, уже ведет переговоры о том, чтобы поставлять свою нефть в обход России.
ОДКБ теряет свой потенциал для России: смотрите видео