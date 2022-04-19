Соответствующий законопроект авторства главы государства уже появился на сайте Верховной Рады. Текст документа пока отсутствует, поэтому предложенная президентом дата неизвестна.

Ранее В Украине определили сроки военной службы для иностранцев и лиц без гражданства

Военное положение продлят до 24 июня, – Железняк

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщает, что на этот раз военное положение продлят вплоть до 24 июня.

Военное положение ввели утром 24 февраля

Отметим, военное положение на всей территории Украины действует с утра 24 февраля 2022 года – времени вторжения России на украинскую территорию. После этого Владимир Зеленский уже просил Верховную Раду дважды продлить его – каждый раз на 30 дней.



Какие меры предусматривает военное положение в Украине / Инфографика 24 канала

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