Соответствующий законопроект уже приняла Верховная Рада. Его 15 апреля направили на подпись президента Украины.

Заметьте Международный легион: для ускорения отбора иностранных защитников был создан сайт

Иностранцы будут иметь особые правила

Теперь, если иностранец является служащим рядового состава, срок контракта может быть до 3 лет. А вот для сержантского и старшинского состава предусмотренный срок договоров больше – от 3 до 5 лет.

Во время военного положения и мобилизации сроки договора продлевают до момента демобилизации. Однако службу в ВСУ граждане других государств могут прекратить в любой момент. Для этого им не нужно ничего кроме собственного желания.

Это было нужно, чтобы нормировать законодательство. Сейчас к нам приехали помогать сотни иностранцев. Они хотят защищать Украину от вторжения россиян, потому их права должны быть защищены Конституцией.

Обратите внимание! Со всеми изменениями Закона "О воинской обязанности и военной службе" можно ознакомиться по этой ссылке.

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