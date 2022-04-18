Відповідний законопроєкт вже ухвалила Верховна Рада. Його ще 15 квітня направили на підпис президента України.

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Іноземці матимуть особливі правила

Відтепер, якщо іноземець є службовцем рядового складу, термін контракту може бути до 3 років. А ось для сержантського і старшинського складу передбачений строк договорів більший – від 3 до 5 років.

У час воєнного стану та мобілізації, терміни договору продовжують до моменту демобілізації. Проте службу в ЗСУ громадяни інших держав можуть припинити будь-якої миті. Для цього їм не потрібно нічого, окрім власного бажання.

Це було потрібно, щоб внормувати законодавство. Адже зараз до нас приїхали допомагати сотні іноземців. Вони хочуть захищати Україну від вторгнення росіян, тому їхні права мають бути захищені Конституцією.

Зверніть увагу! Зі всіма змінами Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" можна ознайомитися за цим посиланням.

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