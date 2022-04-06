Общие потери бригады в живой силе составляют около 30%. Бригада из Мурманской области. К войне с Украиной привлекли 2 ее батальонных тактических группы.

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Одну группу уничтожили, другую отвели в Белгородскую область.

Потери другой бригады

Другая, 236 артиллерийская бригада 20 общевойсковой армии потеряла около 20% личного состава и вооружения. Это значительно снизило интенсивность действий бригады.

Чтобы компенсировать потери, враг надеется привлечь к войне против Украины наемников из других стран.

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