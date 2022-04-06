Загальні втрати бригади у живій силі складають близько 30%. Бригада з Мурманської області. До війни з Україною залучили 2 її батальйонних тактичних групи.

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Одну групу знищили, іншу – відвели в Бєлгородську область.

Втрати іншої бригади

Інша, 236 артилерійська бригада 20 загальновійськової армії втратила близько 20% особового складу та озброєння. Це значно знизило інтенсивність дій бригади.

Щоб компенсувати втрати, ворог таки сподівається залучити до війни проти України найманців з інших країн.

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