Загалом в Генштабі назвали три причини, чому Росія утримує частину військ в Білорусі. Про це повідомили 6 квітня.

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Перша причина – перегрупування та посилення інших угруповань. Також припускають, що Росія залишить відведені війська в Білорусі, щоб скувати дії ЗСУ та не дозволити їм перекидати свої війська на інші напрямки.

Ще однією метою є надання допомоги Білорусі у захисті білорусько-українського кордону.

До слова, загалом на Поліському напрямку окупанти активних дій не здійснювали.

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