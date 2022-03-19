Соответствующую информацию обнародовали в компании. Кстати, такое решение было принято и из-за санкций, введенных против России.
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Halliburton не будет работать в России
Компания заявила, что она останавливает деятельность и дальнейшее развитие бизнеса в стране.
Компания заявила, что не имеет активных совместных предприятий в стране, и несколько недель назад прекратила все поставки отдельных запчастей и продуктов в Россию, подпадающих под санкции,
– говорится в сообщении.
В компании также объяснили, что приоритетом для Halliburton остается безопасность и надежность.
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