Соответствующую информацию обнародовали в компании. Кстати, такое решение было принято и из-за санкций, введенных против России.

Обратите внимание Amway останавливает работу в России

Halliburton не будет работать в России

Компания заявила, что она останавливает деятельность и дальнейшее развитие бизнеса в стране.

Компания заявила, что не имеет активных совместных предприятий в стране, и несколько недель назад прекратила все поставки отдельных запчастей и продуктов в Россию, подпадающих под санкции,

– говорится в сообщении.

В компании также объяснили, что приоритетом для Halliburton остается безопасность и надежность.