Відповідну інформацію оприлюднили у компанії. До речі, таке рішення ухвалили й через санкції, які запровадили проти Росії.

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Halliburton не працюватиме в Росії

Компанія заявила, що вона зупиняє діяльність, а також подальший розвиток бізнесу в країні.

Компанія заявила, що не має активних спільних підприємств в країні, і кілька тижнів тому припинила всі поставки окремих запчастин і продуктів до Росії, які підпадають під санкції,

– мовиться у повідомленні.

У компанії також пояснили, що пріоритетом для Halliburton залишається безпека та надійність.

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