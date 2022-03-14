Серед товарів компанії – товари масового попиту для краси, здоров'я і домашнього господарства.

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Amway зупиняє роботу в Росії

В Amway підкреслюють, що працювали в обох країнах, але війна, а також глобальне правове та операційне середовище унеможливлює продовження бізнесу в Росії.

Ми оголошуємо про негайне призупинення імпорту продукції, а також призупиняємо інші операції в Росії,
– повідомили в Amway.

У компанії також зазначили, що члени команди, які залишаються в Україні, надають здорові харчові продукти та напої, предмети особистої гігієни та дієтичні добавки людям, які постраждали, а також місцевим лікарням та благодійним організаціям.

Які компанії покинули Росію

  • Starbucks закриває кав'ярні.
  • McDonald's закриває всі свої 850 ресторанів.
  • KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють.
  • Приєдналися й Mars, Sony і Hugo Boss.
  • PepsiCo заявила про припинення співпраці з російським сегментом.
  • До бойкоту російського ринку долучилася і Coca-Cola, яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією
  • Netflix розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат.
  • Глянцеві журнали GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD припиняють діяльність.
  • L'Oreal закриває магазини.
  • Lamborghini зупиняє діяльність.
  • Ferrari відмовляється виготовляти машини для Росії.
  • Mitsubishi Electric не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки.
  • Cropp, House Brand, Helly Hansen та Sinsay закривають онлайн-магазини.
  • Виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії.
  • Провідна компанія з продажу косметики Avon припинила діяльність в Росії
  • Американська компанія Brown–Forman, відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію.
  • Американська мережа кав'ярень, відома своїми фірмовими пончиками, Dunkin' Donuts ухвалила рішення піти з ринку кровожерливої країни.
  • Американський інтернет-сайт eBay також заявив, що припиняє діяльність в Росії.
  • У BlaBlaCar повідомили, що "призупиняють розвиток бізнесу на території Росії".
  • Компанія з продажу здорового харчування Herbalife також припиняє роботу в країні-агресорці.
  • Фармацевтичні компанії Pfizer та Bayer теж вирішила призупинити заплановані інвестиції в Росії.

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