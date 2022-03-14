Серед товарів компанії – товари масового попиту для краси, здоров'я і домашнього господарства.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Amway зупиняє роботу в Росії

В Amway підкреслюють, що працювали в обох країнах, але війна, а також глобальне правове та операційне середовище унеможливлює продовження бізнесу в Росії.

Ми оголошуємо про негайне призупинення імпорту продукції, а також призупиняємо інші операції в Росії,

– повідомили в Amway.

У компанії також зазначили, що члени команди, які залишаються в Україні, надають здорові харчові продукти та напої, предмети особистої гігієни та дієтичні добавки людям, які постраждали, а також місцевим лікарням та благодійним організаціям.

Які компанії покинули Росію

Starbucks закриває кав'ярні.

закриває кав'ярні. McDonald's закриває всі свої 850 ресторанів.

закриває всі свої 850 ресторанів. KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють.

і припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють. Приєдналися й Mars , Sony і Hugo Boss .

, і . PepsiCo заявила про припинення співпраці з російським сегментом.

заявила про припинення співпраці з російським сегментом. До бойкоту російського ринку долучилася і Coca-Cola , яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією

, яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією Netflix розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат.

розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат. Глянцеві журнали GQ , Vogue , Tatler , Glamour , AD припиняють діяльність.

, , , , припиняють діяльність. L'Oreal закриває магазини.

закриває магазини. Lamborghini зупиняє діяльність.

зупиняє діяльність. Ferrari відмовляється виготовляти машини для Росії.

відмовляється виготовляти машини для Росії. Mitsubishi Electric не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки.

не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки. Cropp , House Brand , Helly Hansen та Sinsay закривають онлайн-магазини.

, , та закривають онлайн-магазини. Виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії.

зупиняє бізнес у Росії. Провідна компанія з продажу косметики Avon припинила діяльність в Росії

припинила діяльність в Росії Американська компанія Brown–Forman , відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію.

, відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію. Американська мережа кав'ярень, відома своїми фірмовими пончиками, Dunkin' Donuts ухвалила рішення піти з ринку кровожерливої країни.

ухвалила рішення піти з ринку кровожерливої країни. Американський інтернет-сайт eBay також заявив, що припиняє діяльність в Росії.

також заявив, що припиняє діяльність в Росії. У BlaBlaCar повідомили, що "призупиняють розвиток бізнесу на території Росії".

повідомили, що "призупиняють розвиток бізнесу на території Росії". Компанія з продажу здорового харчування Herbalife також припиняє роботу в країні-агресорці.

також припиняє роботу в країні-агресорці. Фармацевтичні компанії Pfizer та Bayer теж вирішила призупинити заплановані інвестиції в Росії.

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