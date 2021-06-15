Нардепам поступило приглашение на вакцинацию. Его образец обнародовали в сети.
Кстати В Украине все больше людей хотят вакцинироваться против COVID-19: результаты опроса
Как проходит вакцинация
Вакцинация будет проходить с 15 по 18 июня в кабинете №52 по предварительно предоставленным спискам.
Для депутатов составили отдельный график, чтобы не было очередей. Политики должны иметь с собой документы: паспорт, идентификационный код, заполненное информированное согласие и оценку состояния здоровья.
Первые вакцинированные
О начале вакцинации сообщил нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук. Он опубликовал фото 15 июня.
Он написал, что "дождался своей очереди и получил первую дозу вакцины". Правда, каким именно препаратом политик получил прививку, он не уточнил.
Что известно о вакцине Comirnaty от Pfizer-BioNTech
- Как пишет CNBC, это вакцина против COVID-19, разработанная американским фармакологическим концерном Pfizer совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech.
- Производитель заверил, что эффективность препарата составляет 95%. Однако она достигается только после введения второй дозы через 21 – 28 дней.
- В Минздраве отмечали, что вакцину из этой партии используют для прививки людей 1 – 3 этапов вакцинации. Например, медиков, лечащих COVID-19, военных на фронте, работников учреждений для пожилых людей, критически важных государственных структур, старших лиц и тому подобное.
- К слову, в конце мая в Киев прибыло 117 тысяч доз Pfizer/BioNTech. В целом Украина законтрактовала и до конца 2021 года должна получить 42 миллиона доз вакцин – 20 миллионов доз вакцин Pfizer.