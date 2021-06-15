Нардепам поступило приглашение на вакцинацию. Его образец обнародовали в сети.

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Как проходит вакцинация

Вакцинация будет проходить с 15 по 18 июня в кабинете №52 по предварительно предоставленным спискам.

Для депутатов составили отдельный график, чтобы не было очередей. Политики должны иметь с собой документы: паспорт, идентификационный код, заполненное информированное согласие и оценку состояния здоровья.

Первые вакцинированные

О начале вакцинации сообщил нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук. Он опубликовал фото 15 июня.

Он написал, что "дождался своей очереди и получил первую дозу вакцины". Правда, каким именно препаратом политик получил прививку, он не уточнил.

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