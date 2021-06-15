Нардепам надійшло запрошення на вакцинацію. Його зразок оприлюднили у мережі.

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Як проходить вакцинація

Вакцинація відбуватиметься з 15 по 18 червня в кабінеті №52 за попередньо наданими списками. Для депутатів склали окремий графік, щоб не було черг. Політики повинні мати із собою документи: паспорт, ідентифікаційний код, заповнену інформовану згоду і оцінку стану здоров'я.

Перші вакциновані

Про початок вакцинації повідомив нардеп від "Слуги народу" Роман Грищук. Він опублікував фото 15 червня.

Він написав, що "дочекався своєї черги і отримав першу дозу вакцини". Щоправда, яким саме препаратом політик отримав щеплення, він не уточнив.

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