Об этом советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил сегодня на брифинге, 2 марта.

Важно В Горловке наши военные провели эффективную операцию в стан врага

"Это не может не быть приятной новостью. Ведь впервые на 7 день войны наши подразделения перешли в наступление на отдельном направлении. Я думаю, что это не последнее наступление, контрнаступление. И скоро придет время, когда мы будем освобождать нашу землю, а не только защищать", – сказал Арестович.

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