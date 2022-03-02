Про це радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив на брифінгу сьогодні, 2 березня.

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Це не може не бути приємно новиною. Адже вперше на 7 день війни наші підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку. Я думаю, що це не останній наступ, контрнаступ. І скоро настане час, коли ми будемо звільняти нашу землю, а не лише захищати,

– сказав Арестович.

Дивіться звернення Олексія Арестовича: відео



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