Однако ни одна из иностранных разведок не учла, что есть украинский народ, который будет не согласен с российской оккупацией. И будет оказывать мощное сопротивление. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Я могу вам сейчас сказать, что одна из разведок давала максимально 21 день для полного захвата нашей страны, и война должна перейти в режим партизанской войны.

– рассказал Алексей Данилов.

По его словам, никто не верил в способность украинцев устоять перед нашествием того, что кремлевская пропаганда называла "вторая армия мира". Поэтому украинцам прочили партизанскую войну.

"И когда мы пытались им доказать, что это не совсем так, они немножко так были раздражены, что мы не осознаем, что мы не понимаем всех этих проблем. И все их расчеты указывали на то, что у нас возможностей не может быть ", – рассказал секретарь СНБО.

Просчетом иностранцев стало то, по словам Данилова, что они не заметили одно важное оружие, которое имела Украина и о котором мало кто знает – "наша воля, воля нашего общества, воля нашего народа". А также то, что украинцы воюют на своей земле, и им некуда из нее уходить.