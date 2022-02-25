Захват ЧАЭС и проведение там любых военных действий чревато повторением второго Чернобыля, от которого Европа приходит в себя до сих пор. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.

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Уже зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения в зоне отчуждения вследствие нарушения верхнего слоя почвы из-за движения туда большого количества тяжелой военной техники и поднятия в воздух загрязненной радиоактивной пыли.

Сейчас вся ответственность за ядерную и радиационную безопасность, состояние объектов и дальнейшее развитие ситуации в зоне отчуждения лежит на захватчиках,

– отметили в МВД.

"Это одна из самых серьезных угроз Европе сегодня, поскольку любые провокации со стороны захватчиков на Чернобыльской АЭС во время гибридной войны могут обернуться очередной планетарной экологической катастрофой", – добавили в министерстве внутренних дел.