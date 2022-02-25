Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратился к мировым парламентам и правительствам за помощью в войне с Россией.

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Стефанчук просит способствовать "закрытию" неба над Киевом

От имени парламента Украины обращаюсь к парламентам и правительствам мира решительно и вместе противостоять попыткам разрушения безопасности правопорядка,

– сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что агрессия России продолжается, а мирные города, в частности Киев, Харьков, Сумы, оказались под ракетным обстрелом. В зону риска попала и Чернобыльская АЭС. Спикер Рады отметил, что оккупанты могут повлечь там экологическую и техногенную катастрофу.

В связи со всем этим Стефанчук призвал мировое сообщество помочь в "закрытии" неба над Киевом и ЧАЭС.

Призыв Стефанчука к властям стран мира: смотрите видео

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