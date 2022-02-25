Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся до світових парламентів та урядів по допомогу у війні з Росією.
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Стефанчук просить сприяти "закриттю" неба над Києвом
Від імені парламенту України звертаюся до парламентів і урядів світу рішуче та разом протистояти спробам руйнації безпекового правопорядку,
– сказав Стефанчук.
Він наголосив, що агресія Росії триває, а мирні міста, зокрема Київ, Харків, Суми, опинилися під ракетним обстрілом. У зону ризику потрапила і Чорнобильська АЕС. Спікер Ради зазначив, що окупанти можуть спричинити там екологічну й техногенну катастрофу.
У зв'язку з усім цим Стефанчук закликав світову спільноту допомогти у "закритті" неба над Києвом та ЧАЕС.
Заклик Стефанчука до влади країн світу: дивіться відео