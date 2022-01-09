Показатели Херсонской области

Также в Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций – 78,6% при показателе 50%. При этом в области уровень заболеваемости составляет 65 при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения.

Внимание В Украине за сутки меньше 3 тысяч человек заболели COVID-19

Уровень госпитализаций на Херсонщине составляет 26,9 при показателе 60 на 100 тысяч населения. По состоянию на 8 января уровень заболеваемости по стране составил 151 на 100 тысяч населения при определенном индикаторе 75 на 100 тысяч человек.



Показатели заболеваемости в областях / Инфографика Минздрава

Какая ситуация с COVID-19 в целом в Украине

Уровень заболеваемости

В Киеве уровень заболеваемости – 357 на 100 тысяч человек, и является самым высоким в стране.

Высокий уровень заболеваемости также фиксируют в Полтавской области – 222 на 100 тысяч населения и Черкасской – 203 на 100 тысяч населения.

Уровень госпитализаций

Уровень госпитализаций по стране по состоянию на 8 января составил 26,2 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. В Киеве уровень госпитализаций – 22,1. В целом этот показатель не превышен ни в одном регионе.

Обеспеченность кислородом

Загруженность коек с кислородом по стране на 8 января составила 21,5% при определенном показателе в 65%, в Киеве – 16,3%.

Показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне эпидопасности могут лишь те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – желтый COVID-сертификат.

Внимание! С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне эпидопасности могут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – желтый COVID-сертификат.

Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала