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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Одна история. Как Чингисхан стал выдающимся полководцем

Одна история 18:47, 9 марта 341 Читати новину українською

Темуджин, полководец, известный нам как Чингисхан, родился в Монголии в урочище Делюн – Болдок, в 1155 или 1162 году (по разным источникам).

Темуджин довольно рано потерял отца. Перед смертью тот успел сосватать своего девятилетнего сына с девочкой по имени Бортэ из другого рода, которая была старше своего суженого всего на два года. Семья решила оставить парня в доме невесты, чтобы будущие молодожены больше узнали друг о друге, а достигнув совершеннолетия поженились.

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После смерти главы семейства для его двух вдов, Темуджина и его братьев настали тяжелые времена. Вождь клана прогнал семью с обжитого места и отобрал весь скот. Долгое время вдовам и сыновьям пришлось жить в абсолютной нищете и скитаться по степям.

Шли годы. Темуджин мужал. И вождя, который прогнал будущего Чингисхана и провозгласил себя владельцем всех завоеванных его отцом земель, до смерти пугала угроза мести. Поэтому он натравил на семейство вооруженный отряд. Темуджина взяли в плен и поместили в деревянную колодку, лишив воды и пищи.


Памятник Чингисхану

Спастись юноше помогла собственная смекалка и заступничество некоторых представителей другого племени. Одной ночью он сумел убежать и спрятаться в озере, практически полностью погрузившись в воду. Выбравшись, Темуджин нашел кратковременное убежище в одной местной семье, где его спрятали в телеге с шерстью, а после — дали лошадь и оружие, чтобы он смог вернуться домой. Вскоре молодой воин женился на своей суженой Бортэ.

Темуджин, как сын вождя, стремился к власти. Но сначала ему нужна была поддержка, и он обратился к хану Тоорилу. Тот был побратимом его отца, и согласился объединиться. Так началась история, которая привела Темуджина до звания Чингисхана.

Как Чингисхан достиг успеха – смотрите в программе.

Теги: Одна история История
Источник: 24 Канал
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