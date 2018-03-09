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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Одна історія. Як Чингісхан став найвидатнішим полководцем

Одна історія 18:47, 9 березня 720 Читать новость на русском

Темуджін, полководець, відомий нам як Чингісхан, народився в Монголії в урочищі Делюн – Болдок, у 1155 або 1162 році (за різними джерелами).

Темуджін досить рано втратив батька. Перед смертю той ще встиг посватати свого дев'ятирічного сина з дівчинкою на ім’я Борте з іншого роду, яка була старшою за свого судженого лише на два роки. Родина вирішила залишити хлопця в будинку нареченої, щоб майбутні молодята більше дізналися одне про одного, а досягнувши повноліття побралися.

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Після смерті глави сімейства для його двох вдів, Темуджіна та братів його настали тяжкі часи. Вождь клану прогнав сім'ю з обжитого місця і відібрав усю худобу. Довгий час вдовам і їхнім синам довелося жити в абсолютній убогості і поневірятися степами.

Йшли роки. Темуджін мужнів. І вождя, який прогнав майбутнього Чингісхана і проголосив себе власником усіх завойованих його батьком земель, до смерті лякала загроза помсти. Відтак він нацькував на сімейство озброєний загін. Темуджіна взяли в полон і помістили в дерев'яну колодку, позбавивши води та їжі.


Пам'ятник Чингісхану

Врятуватися юнакові допомогла власна кмітливість і заступництво деяких представників іншого племені. Однієї ночі він зумів втекти і сховатися в озері, практично повністю занурившись у воду. Вибравшись, Тамуджін знайшов короткочасний притулок у одній місцевій сімֹ’ї, де його сховали у возі з вовною, а опісля — дали кобилу і зброю, щоб він зміг повернутися додому. Невдовзі молодий воїн одружився зі своєю судженою Борте.

Темуджін, як син вождя, прагнув влади. Та спершу йому потрібна була підтримка, і він звернувся до хана Тоорілу. Той був побратимом його батька, і погодився об'єднатися. Так почалася історія, яка привела Темуджіна до звання Чингісхана.

Як Чингісхан досягнув успіху – дивіться в програмі.

Теги: Одна історія Історія
Джерело: 24 Канал
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