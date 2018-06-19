Одна история. Какой культовый роман Стокера экранизировали более 100 раз

Абрахам Стокер, более известный как Брэм Стокер – автор готических романов и сборников рассказов, создатель культового романа "Дракула". Он долгое время оставался одним из наименее известных авторов одного из наиболее известных романов.

Родился 8 ноября 1847 года в северной части Дублина, Ирландия. Об авторе не сохранилось достаточно сведений, он не оставил автобиографии или записей воспоминаний, не давал развернутых интервью, поэтому исследователи вынуждены полагаться на государственные архивы, содержащие официальную или косвенную информацию из его жизни. История Брэма Стокера наполнена интересными, а иногда и мистическими фактами.

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Писатель был третьим ребенком в многодетной семье, кроме него семья воспитывала еще шестерых детей. В детстве Брэм был практически прикованным к постели из-за неизвестной болезни, о которой также не сохранилось сведений. До семи лет он не мог ходить. Есть мнение, что именно это повлияло на восприятие Стокера, и именно поэтому его персонаж Дракула проводит так много времени в гробу.

Кадр из экранизации книги Стокера

В течение этого периода мать Абрахама развлекала его легендами графства Слайго, что на южном берегу Ирландии, которые наполнены историями о привидениях, драконах и всякой нечистой силе. Именно в этих краях были распространены рассказы об аристократах, что ночью превращаются в летучих мышей и пьют кровь христиан. В старшей школе парень все-таки переборол недуг, а уже в колледже играл в футбол и занимался легкой атлетикой.

Кто ввел Стокера в литературный мир и членство в каком тайном ордене повлияло на писателя – смотрите в программе.