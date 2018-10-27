15:26
27 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путину надо больше золота. "Строительное чудо" Крымский мост
      Вєсті Кремля
      21:34, 26 октября
      Вести.UA. Отец Онуфрий уходит в телеведущие. Новые драчуны украинского политикума
      Вєсті.UA
      20:48, 26 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Программы Одна история
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Одна история. Какой опасный подвиг путешественника Фритьофа Нансена изменил науку

      Одна история 59 Читати новину українською

      Фритьоф Нансен – норвежский путешественник, океанограф, биолог, метеоролог и ректор Университета Осло. Отважный укротитель ледяных пустынь.

      Будущий национальный герой Норвегии родился в 1861 году недалеко от Осло. Всю жизнь его призванием была наука, в частности биология.

      Читайте также: Одна история. Как Шарлотта Бронте доказала, что литература – это не только "мужское дело"

      С 1880 по 1892 годы Нансен учился в Университете Осло. Его увлечением было изучение строения центральной нервной системы, которому он посвящал свои научные статьи. Однако очень быстро молодой ученый поменял спокойную работу в стенах университета на полную опасностей и приключений жизнь путешественника.

      Он решился осуществить давнюю мечту и начать исследования полярных областей. Первым шагом стала экспедиция в Гренландию, во время которой ученый хотел проверить теорию шведского ученого Отто Норденшельда о существовании в центральной Гренландии свободной от льда территории с богатой флорой. Для этого Нансену нужно было сделать, казалось бы, невозможное – перейти через все ледяное плато от восточного берега до западного.

      Фрітьйоф Нансен

      Экспедиция Фритьофа Нансена

      Ученый взял на себя всю подготовку к экспедиции и 16 августа 1888 года вместе с пятью членами группы начал переход. Несмотря на все трудности, ученые поднялись на высоту 2770 метров и проникли во внутреннюю область ледяного плато, а затем и добрались западного берега.

      Результаты экспедиции дали неоценимые знания для науки в различных областях. За этот подвиг Нансена наградили тремя золотыми медалями. Под впечатлениями от путешествия ученый написал две книги: "На лыжах через Гренландию" и "Жизнь эскимосов". Однако на этом ученый не остановился и уже в 1890 году взялся за подготовку следующей экспедиции, на этот раз – в регион Северного полюса.

      Для этой цели был построен специальный корабль под названием "Фрам", на котором летом 1893 года 12 членов экспедиции начали свое путешествие. Чтобы достичь Северного полюса, Нансен вместе с Ялмаром Юхансеном покинули корабль и двинулись на север с тремя санями, двумя лодками и двадцатью восемью собаками. Путешествие продолжалось почти месяц, но достичь цели им так и не удалось. Из-за нехватки продовольствия ученым пришлось возвращаться.

      Фрітьоф Нансен

      Фритьоф Нансен

      По их расчетам они должны были выйти на остров Шпицберген, однако из-за дрейфа льда, по которому шли исследователи, они сбились с пути, а потому оказались на островке, где и жили, питаясь мясом добытых белых медведей и моржей. Чудом они продержались так почти год, а только в мае 1896 года вышли на Землю Франца-Иосифа, где случайно встретили британскую экспедицию и оттуда уже отправились в Норвегию.

      После этого ученый все же отказался от таких опасных путешествий, однако совершил еще несколько не менее важных для науки экспедиций. Среди них были изучения течений в Северо-Ледовитом океане и плавание вдоль его берегов, а также путешествия в Сибирь и на Дальний Восток.

      О путешествии Фритьофа Нансена в Украину – смотрите в программе.

      Теги: История наука Одна история
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Безкарне обкрадання: як Ахметов та Фірташ наживаються на українцях
      сегодня , 13:00 Безкарне обкрадання: як Ахметов та Фірташ наживаються на українцях
      Вікторія Войціцька
      Росії байдуже, що буде з її шпигунами
      сегодня , 12:00 Росії байдуже, що буде з її шпигунами
      Олексій Чибісов
      Новый европейский истребитель "возбудил" Россию
      сегодня , 08:40 Новый европейский истребитель "возбудил" Россию
      Злой Одессит
      На Бієнале у Львові халява перемогла совість: чому перший фестиваль довіри провалився?
      26 октября , 22:00 На Бієнале у Львові халява перемогла совість: чому перший фестиваль довіри провалився?
      Ольга Бродська
      Посылки с бомбами в США: почему американцы всерьез начинают опасаться Трампа
      26 октября , 21:30 Посылки с бомбами в США: почему американцы всерьез начинают опасаться Трампа
      Одна история. Что спасло Галилея от "огня инквизиции"
       24 декабря 2017 , 08:10
      Одна история. Кому Бетховен раздраженно заявил "Таким свиньям я играть не буду!"
       27 января , 00:09
      Одна история. Как промышленная революция повлияла на жизнь людей
       1 мая , 18:45
      Одна история. Зигмунд Фрейд – основатель психоанализа с украинскими корнями
       8 августа , 18:04
      Одна история. Как Шарлотта Бронте доказала, что литература – это не только "мужское дело"
       24 сентября , 17:43
      Одна история. Малоизвестные факты из жизни писателя Фрэнка Баума, которым увлекался Рэй Брэдбери
       20 сентября , 17:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук