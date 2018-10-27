Одна история. Какой опасный подвиг путешественника Фритьофа Нансена изменил науку

Фритьоф Нансен – норвежский путешественник, океанограф, биолог, метеоролог и ректор Университета Осло. Отважный укротитель ледяных пустынь.

Будущий национальный герой Норвегии родился в 1861 году недалеко от Осло. Всю жизнь его призванием была наука, в частности биология.

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С 1880 по 1892 годы Нансен учился в Университете Осло. Его увлечением было изучение строения центральной нервной системы, которому он посвящал свои научные статьи. Однако очень быстро молодой ученый поменял спокойную работу в стенах университета на полную опасностей и приключений жизнь путешественника.

Он решился осуществить давнюю мечту и начать исследования полярных областей. Первым шагом стала экспедиция в Гренландию, во время которой ученый хотел проверить теорию шведского ученого Отто Норденшельда о существовании в центральной Гренландии свободной от льда территории с богатой флорой. Для этого Нансену нужно было сделать, казалось бы, невозможное – перейти через все ледяное плато от восточного берега до западного.

Экспедиция Фритьофа Нансена

Ученый взял на себя всю подготовку к экспедиции и 16 августа 1888 года вместе с пятью членами группы начал переход. Несмотря на все трудности, ученые поднялись на высоту 2770 метров и проникли во внутреннюю область ледяного плато, а затем и добрались западного берега.

Результаты экспедиции дали неоценимые знания для науки в различных областях. За этот подвиг Нансена наградили тремя золотыми медалями. Под впечатлениями от путешествия ученый написал две книги: "На лыжах через Гренландию" и "Жизнь эскимосов". Однако на этом ученый не остановился и уже в 1890 году взялся за подготовку следующей экспедиции, на этот раз – в регион Северного полюса.

Для этой цели был построен специальный корабль под названием "Фрам", на котором летом 1893 года 12 членов экспедиции начали свое путешествие. Чтобы достичь Северного полюса, Нансен вместе с Ялмаром Юхансеном покинули корабль и двинулись на север с тремя санями, двумя лодками и двадцатью восемью собаками. Путешествие продолжалось почти месяц, но достичь цели им так и не удалось. Из-за нехватки продовольствия ученым пришлось возвращаться.

Фритьоф Нансен

По их расчетам они должны были выйти на остров Шпицберген, однако из-за дрейфа льда, по которому шли исследователи, они сбились с пути, а потому оказались на островке, где и жили, питаясь мясом добытых белых медведей и моржей. Чудом они продержались так почти год, а только в мае 1896 года вышли на Землю Франца-Иосифа, где случайно встретили британскую экспедицию и оттуда уже отправились в Норвегию.

После этого ученый все же отказался от таких опасных путешествий, однако совершил еще несколько не менее важных для науки экспедиций. Среди них были изучения течений в Северо-Ледовитом океане и плавание вдоль его берегов, а также путешествия в Сибирь и на Дальний Восток.

О путешествии Фритьофа Нансена в Украину – смотрите в программе.